Cei doi barbati arsi in incendiul de la Rafinaria Petromidia, transportati in Germania cu o aeronava C-27J Spartan

O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane ii transporta luni, la un spital din Germania pe cei doi barbati care au suferit arsuri in incendiul de la Rafinaria Petromidia

"O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni - Offenbach - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a doi pacienti care au suferit arsuri in explozia de la Rafinaria Petromidia", anunta MApN.

Echipa medicala care monitorizeaza pacientii pe timpul zborului este formata din specialisti din cadrul UPU-SMURD Bucuresti si Ministerului Apararii Nationale.

Misiunea a fost aprobata de ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarii Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian luni, in jurul orei 11.00.

KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia, internati in Bucuresti, este stabila, iar ei ar putea fi transferati la o clinica de specialitate din Europa, primind acordul medicilor in acest sens. KMG International a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca sunt depuse toate eforturile pentru transferul celor doi raniti in strainatate. Premierul Florin Citu a afirmat ca, cel mai probabil, transferul acestor pacienti ar urma sa fie facut luni. "De fiecare data trebuie sa ne intereseze un singur lucru: pacientul sa aiba parte de cel mai bun tratament", a adaugat seful Guvernului.

Conform ultimelor evaluari facute de medicii specialisti din Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, starea celor doi colegi este stabila, avand arsuri pe aproximativ 35% din suprafata corpului. In aceasta dimineata, s-a primit acordul din partea medicilor pentru transfer", a anuntat duminica KMG International.