Barbatul care a tras cu arma intr-o comuna din Ilfov a fost retinut. Acuzatiile care i se aduc

Barbatul in varsta de 21 de ani care tras trei focuri in plan vertical cu un pistol pe o strada din satul Cozieni, din judetul Ilfov, a fost retinut entru amenintare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uzul de arma fara drept.

"In urma probatoriului administrat, politistii orasului Voluntari au retinut barbatul in varsta de 21 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uzul de arma fara drept, urmand ca in cursul zilei de astazi, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale", a transmis IPJ Ilfov.

Cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal pentru infractiunile de amenintare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uzul de arma fara drept, urmarirea penala fiind supravegheata de procurorul de caz, din cadrul Parchetului Buftea.

Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, luni, dupa ce au fost sesizati ca doi barbati au aruncat spre o femeie cu caramizi, in timp ce mergea pe strada, iar unul a tras trei focuri in plan vertical cu un pistol. Agresorii au fost identificati, fiind luati in custodia Politiei.

"La data de 14 iunie a.c., in jurul orelor 12:50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din comuna Ganeasa, o persoana arunca cu caramizi intr-o curte si trage cu pistolul. La fata locului s-au deplasat politistii orasului Voluntari si politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante periculoase pentru efectuarea de activitati specifice, urmand sa se stabileasca situatia de fapt si de drept si luarea masurilor legale care se impun", a transmis luni IPJ Ilfov.

Sursa citata a precizat ca, dupa primele verificari, s-a stabilit ca apelanta ar fi fost amenintata de catre 2 barbati, in varsta de 48 si 21 de ani, care, totodata, ar fi aruncat cu pietre in directia ei, in timp ce aceasta se afla pe strada, iar unul dintre ei ar fi tras 3 focuri, in plan vertical, cu un pistol.

"De asemenea, cei 2 barbati au fost identificati de politisti. In acest moment, se afla in custodia politistilor din Voluntari", a mai precizat IPJ Ilfov.