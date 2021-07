Povestea impresionanta a barbatului care a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura: Asa ceva nu se uita VIDEO

Un barbat in varsta de 45 de ani a devenit erou in Vrancea dupa ce, in urma cu doua saptamani, a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura puternica pe o insula, intr-o zona impadurita, de pe raza comunei Nereju.



Marius Coviltir are 45 de ani si de 10 ani lucreaza la Salvamont Vrancea. "Nu voi uita niciodata misiunea de la Nereju. Am trait intr-o zi cat pentru o viata", spune salvamontistul despre momentul salvarii celor 12 oameni surprinsi de cresterea apelor raului Zabala, oameni care s-au refugiat intr-un vagon remorca unde au ramas 24 de ore pana ce au fost evacuati.

In urma cu aproximativ doua saptamani, judetul Vrancea a fost lovit crunt de furia naturii. Mai multe localitati au fost inundate, viituri puternice s-au produs si au umplut cu apa si namol zeci de gospodarii si chiar case.

Una dintre cele mai dificile situatii s-a inregistrat atunci la Nereju, unde 12 muncitori au fost surprinsi de o viitura puternica, reusind sa se salveze pe o insula, dar tot in mijlocul valtorii. Oamenii s-au refugiat intr-un vagon si au stat izolati 24 de ore, timp in care s-au cautat solutii pentru salvarea lor. Pompieri, salvamontisti, jandarmi, autoritati locale si judetene s-au mobilizat pentru salvarea celor 12, intre care si adolescenti, dar si femei, solutia identificata fiind un sistem provizoriu de tip tiroliana peste apele involburate.

Marius Coviltir este salvamontistul care a traversat apa agatat de tiroliana pentru salvarea celor 12 muncitori. Acum, la 2 saptamani de la aceasta misiune, salvamontistul vrancean vorbeste cu emotie despre toate cele intamplate atunci, spunand ca a fost cea mai dificila interventie a sa in cei 10 ani de experienta.

"A fost de departe cea mai dificila misiune din cariera mea de 10 ani. A fost foarte dificil, pe de-o parte din cauza conditiilor meteo, o vreme foarte dificila cu acea viitura incontrolabila, pe de alta parte e vorba de numarul mare de victime, de sinistrati, nu a fost chiar o situatie obisnuita pentru noi ". povesteste el.

Teama salvamontistului, in timpul misiunii de salvare, a fost cu atat mai mare cu cat oricand o viitura si mai mare se putea produce. iar cei 12 oameni puteau fi inghititi de ape. Primul salvat a fost un adolescent de 16 ani, apoi au urmat femeile. Rand pe rand, la un interval de cel mult un sfert de ora, alt sinistrat era salvat din mijlocul apelor.

"Teama ca nu as putea sa ii salvez a fost mai tot timpul. Pana cand am reusit sa instalam acel dispozitiv, exista aceasta teama. Era o presiune, cel putin asupra mea. Erau niste conditii pe care nu le puteam controla. Exista teama ca la un moment dat va veni un val de viitura si va matura acele constructii firave de acolo si vom asista de pe celalalt mal neputinciosi la o imagine care ne-ar fi putut marca pe toata viata: sa vedem oameni tarati de ape si dusi in acea viitura. Aceasta a fost intr-adevar o temere constanta si pe care am simtit-o. Din momentul in care am trecut pe celalalt mal, pe acea insulita, si am ajuns acolo la persoanele blocate, am cam uitat de toate lucrurile astea pentru ca nu mai este timp sa te gandesti la altceva, decat la ce ai de facut.

Nu pot sa spun ca am alte trairi, alte sentimente decat cele normale de zi cu zi. Nu consider ca sunt un erou pentru ca aceasta este activitatea pe care mi-am ales-o. E o preocupare a mea mai veche si o fac din pasiune, asa ca nu consider ca am facut ceva exceptional, ci doar mi-am facut datoria", spune Marius Coviltir.

Salvamontistul, care are 45 de ani, considera ca minunea salvarii celor 12 oameni a fost rezultatul muncii in echipa: "A fost o munca de echipa. Chiar daca eu poate am fost mai vizibil, in spate a existat o echipa mare, o echipa complexa si doresc sa multumesc colegilor mei cu care am participat. Am fost 3 salvatori montani acolo. Restul echipei care ne sustinea si care urma sa intervina alaturi de noi, daca lucrurile nu s-a fi terminat intr-un timp rezonabil si, desigur, colegilor de la pompieri- ISU Vrancea si Jandarmeriei ce au facut ca activitatea noastra sa fie un succes deplin".

Marius Coviltir declara ca nu i-a mai intalnit pe cei pe care i-a salvat. Imediat cum au fost salvati dintre ape, au fost preluati de echipajele medicale mobilizate in zona.

"Pe cei salvati nu i-am mai intalnit. Fusesera evacuati. Au fost imediat asistati medical. Misiunea imi va ramane in suflet. Asa ceva nu se uita, am trait intr o zi cat pentru o viata".

Recent, Consiliul Judetean Vrancea a transmis Primariei Nereju o adresa prin care se recomanda ca salvamontistul Marius Coviltir sa primeasca titlul de cetatean de onoare al comunei in care a salvat cele 12 vieti.