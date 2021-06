Un barbat din Salaj a stat cocotat 7 ore in copac de frica unui urs. Dat disparut de familie, a fost gasit de echipele de cautare

Barbatul de 67 de ani, din Jibou, judetul Salaj, cauta ciuperci intr-o padure, cand a vazut un urs si sustine c-a fost nevoit sa se urce intr-un copac, unde a ramas timp de 7 ore, in noaptea de miercuri spre joi, 17 iunie.



Miercuri seara, pe 16 iunie, politistii au fost sesizati prin 112, de catre un barbat, din Jibou, cu privire la faptul ca tatal acestuia, in varsta de 67 de ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 12,00, la cules de ciuperci si nu a mai revenit.

Acesta a mai relatat faptul ca a incercat, incepand de la ora 18,00, sa-l contacteze telefonic, insa nu raspunde, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj.

"Sub coordonarea sefului Politiei Orasului Jibou, s-au format echipe de cautare formate din politisti, jandarmi, pompieri, personal silvic si voluntari care au efectuat scotociri in padurea din zona localitatii Rona. Astfel, in data de 17 iunie, ora 01,26, barbatul a fost identificat de catre una dintre echipele de cautare, in padure, in zona bazinelor de apa din localitatea Rona, urcat intr-un copac. Dupa ce a fost coborat, barbatul a relatat echipelor de cautare faptul ca, in timp ce cauta ciuperci, in jurul orei 18,00, a vazut un urs si, de frica, s-a urcat intr-un copac, unde a ramas pana a auzit strigatele echipelor de cautare".

Barbatul a fost evaluat medical de catre un echipaj de Ambulanta, constatandu-se ca nu a suferit leziuni.