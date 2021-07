Barbat, retinut pentru ultraj dupa ce l-a muscat pe unul dintre agentii care incercau sa-l imobilizeze. De ce il oprisera politistii

Un barbat a fost retinut joi, 8 iulie, fiind acuzat de ultraj si conducere sub influenta alcoolului, dupa ce a provocat un accident in judetul Vrancea, a plecat de la locul faptei, iar atunci cand a fost gasit de politisti a demarat in tromba, fara a se supune somatiilor. Atunci cand a fost prins de oamenii legii, el a provocat scandal si l-a muscat pe unul dintre politisti.

Potrivit IPJ Vrancea, dispeceratul Politiei Municipiului Focsani a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, in municipiul Focsani.

Dupa producerea evenimentului rutier, conducatorul auto a parasit zona, fiind identificat la scurt timp de politisti.

In timpul legitimarii, conducatorul auto a demarat in viteza, autoturismul pe care-l conducea fiind blocat la cateva strazi distanta, la aproximativ 1 km.

Intrucat se manifesta agresiv si nu coopera, politistii au imobilizat barbatul.

"Precizam ca acesta a opus rezistenta, adresand injurii si agresandu-l fizic (prin muscatura) pe unul dintre politistii care intervenea", precizeaza IPJ Vrancea.

Politistii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.07 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiind recoltate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.

Avand in vedere comiterea infractiunii de ultraj, cercetarile au fost preluate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Focsani, iar joi magistratii au dispus retinerea barbatului pentru 24 ore.

Barbatul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Vrancea.