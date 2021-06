Barbat din Ilfov, cercetat dupa ce a batut un coleg al fiicei sale. Cei doi adolescenti avusesera un conflict

Un barbat din comuna ilfoveana Vidra este cercetat dupa ce l-a batut pe un adolescent de 15 ani, care avusese un conflict cu fiica sa. Incidentul s-a petrecut la un liceu unde invata baiatul respectiv.

Initial a fost retinut de politie, insa judecatorii de la Cornetu au dispus cercetarea acestuia sub control judiciar.



"La data de 10 iunie, in jurul orelor 11:44, politistii din Popesti Leordeni au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orelor 11:30, un barbat s-a deplasat la un liceu, de pe raza orasului Popesti Leordeni, unde, a agresat fizic un minor, in varsta de 15 ani, dupa ce acesta ar fi avut un conflict cu fiica sa.

Cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, urmarirea penala fiind sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu", a transmis Politia Ilfov.