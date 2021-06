O filmare postata pe reteaua sociala Tik-Tok descrie o scena amuzant-ingrijoratoare petrecuta intr-un loc aglomerat din Galati.

In video se poate observa un barbat recalcitrant, aflat intr-o disputa cu doi politisti care incearca, cel mai probabil, sa-l retina.

Barbatul le adreseaza cuvinta jignitoare si incearca sa-i umileasca intrebandu-i ce au de gand sa faca.

Unul dintre politisti fata cativa pasi in spate, tinand mana pe pistol. In acel moment, barbatul, care este incaltat in slapi, face cateva miscari inselatoare, striga "Bam, bam, bam si-am plecat!" si fuge pe niste scari din apropiere.

Cei doi agenti pleaca in urmarirea lui si-l imobilizeaza in cele din urma. In scena finala din filmare, barbatul apare vizibil afectat fizic, incatusat si flancat de politisti, spunand "Mi-a dat cu spray! Nu mai vad nimic!".