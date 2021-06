Un galatean a murit dupa ce a cazut intr-o canalizare descoperita. Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa

Un barbat din Galati a murit, vineri seara, 18 iunie, dupa ce a cazut intr-o canalizare descoperita dar semnalizata, plina cu apa. Barbatul s-a aplecat pentru a recupera ceva ce scapase jos.

Potrivit IPJ Galati, vineri seara, politistii au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, pe strada Traian Vuia din municipiu o persoana ar fi cazut intr-o canalizare.

Acolo s-au deplasat atat politisti, cat si pompieri si un echipaj SMURD, constatandu-se decesul persoanei.

In urma verificarilor s-a stabilit ca este vorba despre un barbat de 45 de ani, din municipiul Galati, care ar fi cazut intr-o canalizare descoperita, intr-o zona unde se fac lucrari de construire.

Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si fac cercetari in vederea stabilirii imprejurarilor concrete in care s-a produs decesul barbatului.

Potrivit primelor informatii, barbatul ar fi scapat ceva in gura de canal si s-ar fi aplecat pentru a-l recupera, moment in care s-ar fi dezechilibrat si a cazut in canalizarea plina cu apa. Groapa era semnalizata.