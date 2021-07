UPDATE Profesor de la Universitatea de Medicina Veterinara din Bucuresti, gasit mort in incinta facultatii

Un barbat a fost gasit decedat in interiorul unei universitati din Sectorul 1, din Bucuresti. Autoritatile urmeaza sa stabileasca in ce conditii s-a produs decesul, iar trupul va fi transportat la INML pentru necropsie.

UPDATE 10:23

DGPMB a fost sesizat, prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe B-dul Marasti, la Universitatea Agronomica, a fost gasit spanzurat, in birou, presedintele Senatului Universitatii, prof. univ. dr. Sonea Alexandru, in varsta de 69 ani.

UPDATE 09:52

Presedintele Senatului Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMV), Alexandru Sonea, a fost gasit mort in incinta universitatii, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Stirea initiala

"In aceasta dimineata, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta sediului unei unitati de invatamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit decedat un barbat.

La fata locului cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri - Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa.

Trupul neinsufletit va fi transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.

Cercetarile vizeaza stabilirea cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul", au transmis autoritatile.