Dosar penal pentru un barbat din judetul Botosani care si-a infometat si batut cu salbaticie calul VIDEO

Un barbat de 47 de ani din comuna Vorona, judetul Botosani, este acuzat de savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce si-ar fi lovit in repetate randuri calul pe care il detine, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.

Politistii din cadrul Biroului Protectia Animalelor din cadrul IPJ au fost sesizati cu privire la faptul ca barbatul si-ar fi lovit animalul, provocandu-i suferinte si traume fizice.

Acestia au gasit calul subnutrit si cu multe leziuni pe corp.

"In urma deplasarii la fata locului, a fost identificat barbatul, precum si cabalina acestuia, iar, in urma examinarii efectuata de politistul medic veterinar, s-a constatat ca animalul prezenta multiple leziuni pe suprafata corpului, era subnutrit, iar starea de intretinere precara. Cabalina a fost preluata de catre politisti si plasata intr-un adapost, in care va beneficia de hrana si ingrijiri medicale", a afirmat purtatorul de cuvant al IPJ Botosani.

Cercetarile sunt continuate sub supravegherea procurorului pentru savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, mai au transmis politistii.