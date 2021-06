Barbat urcat la volan fara permis si beat in Vama Veche. Dupa 6 ore a fost prins din nou conducand, de aceasta data drogat

Un barbat din Constanta a fost depistat de politisti in timp ce se afla fara permis de conducere si sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism, la Vama Veche. Dupa aproximativ sase ore, in aceeasi zi, a fost prins in trafic sub influenta drogurilor, a informat luni, 14 iunie, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.

Pe numele individului, in varsta de 43 de ani, a fost intocmit un dosar de cercetare penala.

"La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 08.40, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Falezei din Vama Veche, in timp ce avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodata, acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, aparatul etilotest indicand o valoare de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ.

Ulterior, barbatul a fost depistat in trafic sub influenta substantelor psihoactive - canabis.

"In aceeasi zi, in jurul orei 14.20, politistii l-au depistat pe barbatul in cauza, pe strada Tudor Vladimirescu din Vama Veche, in timp ce conducea un autoturism sub influenta substantelor psihoactive. In urma testarii cu aparatul DrugTest a rezultat o valoare pozitiva pentru cannabis, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii substantelor din sange", conform sursei citate.