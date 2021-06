Barbat inarmat cu doua securi in fata politistilor chemati sa-l calmeze. Cum a fost pus la pamant de jandarmii dotati cu scuturi VIDEO

Politistii din cadrul Politiei municipiului Barlad au fost sesizati duminica, 27 iunie, la ora 1.30, de o femeie de 44 de ani ca este amenintata de catre concubinul sau, in varsta de 47 de ani. Individul era extrem de violent si i-a deranjat pe toti cei care locuiesc in zona cu urletele sale.

Ads

Jandarmii au ajuns primii la fata locului si i-au cerut sa se linisteasca, insa barbatul a inceput sa se indrepte spre ei amenintator, flurand securile.

Acestia au scos spray-urile paralizante si au actionat pentru a stopa scandalul si amenintarile. A fost dus de politie la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad si internat la sectia Psihiatrie, pentru a fi evaluat medical, scrie vremeanoua.ro.

"La fata locului s-a deplasat o patrula pentru a interveni, barbatul fiind gasit in fata blocului unde locuieste, avand in maini doua securi, tulburand astfel ordinea si linistea publica. Impreuna cu o echipa de jandarmi, barbatul a fost imobilizat si transportat la o unitate medicala pentru evaluare. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie si a fost emis ordin de protectie provizoriu", a precizat Silvia Manta, purtator de cuvant la IPJ Vaslui.