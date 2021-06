O echipa chirurgicala de la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, formata din medici de mai multe specialitati, a efectuat, vineri, o interventie complexa pentru salvarea vietii barbatului de 54 ani care a fost atacat de urs, in cursul diminetii, in apropierea unei stane din satul Vidacut, comuna Sacel.



Potrivit informatiilor furnizate intr-o conferinta de presa de medicul specialist de chirurgie toracica Adrian Dobrica, cel care a intrat primul in operatie pentru salvarea barbatului, acesta este printre cele mai grave cazuri pe care le-a intalnit, pacientul fiind supus unei interventii complexe de reconstructie a peretului toracic. Barbatul avea leziuni deosebit de grave: "ruptura de perete toracic anterior cu interesarea coastelor, a diafragmei, a partilor moi si o leziune complexa de ruptura toracica superioara prin care era deschis si mediastinul si pleura, a fost atins si varful plamanului stang si fracturi costale multiple".

Operatia a fost continuata de un medic neurolog si unul de chirurgie plastica, intrucat pacientul "prezenta o plaga complexa cu fractura craniana, cu lipsa de substanta moale, cu plaga scalpata la nivelul craniului". La finalul interventiei, o echipa formata dintr-un chirurg maxilo-facial si un medic specialist ORL "a reconstruit mandibula si restul fetei si a gatului".

Dr. Adrian Dobrica a apreciat ca a fost "ca la Formula 1, cand se schimba rotile in fractiuni de secunda".

"Este printre cele mai grave cazuri pe care le-am vazut eu in aproape 11 ani de cand sunt aici, poate mai grav a mai fost un caz, e al doilea ca si complexitate. (...) Muscaturile de urs sunt foarte complexe, pentru ca produc distructii anatomice la care nici nu te gandesti. Plagi de vase de sange mari, plagi de cord, plagi pulmonare, plagi de o gravitate extrema. In general (in razboi - n.r.), gloantele merg intr-o singura directie, ori catre cord, ori catre cap, pentru ca intentia este clara in razboi, or, ursul nu stie anatomie, musca cum poate. Si, de obicei, priza ursului este ca la crocodil. In colectia mea am niste marci traumatice incredibile, tip muscatura de crocodil sau hipopotam. La acest pacient exista lipsa de substanta osoasa si musculara. Asta inseamna ca l-a muscat si i-a rupt bucati din el, fragmente din oase, din muschi. Si din mandibula ii lipsea o bucata", a explicat dr. Dobrica.

Despre starea pacientului, medicul specialist in chirurgie toracica a spus ca a fost detubat, respira singur si a comunicat cu familia, urmand sa ramana in terapie intensiva, unde va continua tratamentul de reechilibrare.

Dr. Dobrica a aratat ca a operat, pana in prezent, circa 50 de persoane muscate de urs si a opinat ca pentru tratarea acestui pacient se vor cheltui aproximativ 6.000 euro, daca nu apar complicatii.

El a mai precizat ca barbatul mergea de la stana catre casa atunci cand a fost atacat de urs, nu se afla sub influenta alcoolului, asa cum s-a vehiculat si in ciuda leziunilor care ii puneau viata in pericol, a reusit sa revina la stana pentru a fi ajutat de colegii sai.

Prezenta la conferinta de presa, dr. Konrad Judit, managerul spitalului, a multumit echipei care a efectuat interventia chirurgicala "maraton", dar si echipei de la Spitalul Municipal din Odorheiu-Secuiesc, unde pacientul a primit asistenta de urgenta si a fost investigat, dupa care a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.

La conferinta de presa a fost prezent si ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a declarat ca este responsabilitatea si obligatia statului ca cetatenii sa fie protejati si sa fie prevenite asemenea tragedii.

"Preventia este absolut necesara, pe de o parte, iar pe de alta parte, interventia imediata in cazul in care avem un fenomen, un atac, acolo statul trebuie sa asigure interventie imediata, asa cum asigura ISU, in cazuri extreme, unde salveaza vieti. Eu nu pot sa analizez altfel acest fenomen, ca ministru al Mediului sunt responsabil pentru masurile care trebuie sa fie legiferate in vederea protejarii vietii umane. Este singura abordare care mie mi se pare rationala si este necesara si obligatorie pentru a preveni asemenea tragedii", a afirmat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, situatia e tratata diferit de cei care au avut de suferit din cauza atacurilor ursilor si care cer autoritatilor sa actioneze preventiv si de cei care nu intra in contact cu aceasta problema si nu inteleg amploarea fenomenului si riscul la care oamenii se expun.

Tanczos Barna a mai spus ca asociatia de vanatoare din zona unde a avut loc atacul de vineri a inceput monitorizarea animalului si Ministerul Mediului asteapta sa primeasca documentatia de emitere a derogarii, pentru extragerea exemplarului de urs periculos.

"Sper ca in cel mai scurt timp posibil sa primim acest dosar, sa putem emite derogarea si permitem asociatiei de vanatoare ca, prin personalul tehnic de specialitate, in limita aceea de 15 zile, sa intervina si sa extraga exemplarul respectiv. In aceste cazuri nici nu se pune problema sa nu fie extras exemplarul, pentru ca este periculos, a atacat un om si acest lucru se poate repeta oricand, chiar si in cazul in care atacul s-a produs departe de localitate, nu s-a produs intr-o curte sau intr-o gospodarie, dar exemplarele periculoase trebuie extrase, pentru a preveni dezastre, pentru a preveni tragedii si pierderi de vieti omenesti", a sustinut el.

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, care a fost si raportor pe problematica ursului la Comitetului Regiunilor, a sustinut ca trebuie luate mai multe masuri concomitent pentru rezolvarea acestei probleme. El a aratat ca oficialii de la Bruxelles inteleg situatia aparte din Romania, "unde avem o suprapopulatie" si considera ca deciziile trebuie luate la Bucuresti.

Borboly a felicitat echipa medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta care a salvat foarte multe vieti in urma atacurilor ursilor.

"Sunt mandru de aceasta echipa care nu a pierdut niciun om pana acum muscat de urs sau atacat de urs, dar as fi dorit sa nu trebuiasca sa ne intalnim aici, la conferinta de presa, pentru ca este un om spitalizat", a spus el.