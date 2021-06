Barbatul care a fost atacat de un urs in timp ce era la alergat a fost operat la cap. Ce alte pagube au mai facut ursii in zona FOTO

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a anuntat duminica, 27 iunie, pe Facebook, ca barbatul care a fost muscat de un urs de mai multe ori, zilele trecute, a fost operat.

"Actualizare: neurochirurgul spitalului judetean a efectuat interventia chirurgicala la nivelul craniului. Ursul a muscat de mai multe ori in craniul victimei. Din cauza muscaturii a fost impins osul temporal stang si a rupt si cavitatea occipitala. Starea pacientului este stabila.

❗Zilele trecute a fost atacat de urs un barbat de 50 ani intre Sfantu Gheorghe si Baile Sugas.

A fost transportat la spitalul din Sfantu Gheorghe cu multiple plagi in zona capului, a scalpului, in zona umarului, in zona spatelui, in zona toracala abdominala.

📌Ulterior, dupa stabilizare, victima a fost transferata la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc pentru a trata leziunile craniului", se arata in postarea de pe Facebook.

Borboly Csaba a mai aratat si ce probleme au mai cauzat ursii in zona.

"Azi dimineata, in Baile Tusnad, un alt urs a provocat pagube in casa fostului primar lui Gyorgy Jozsef", a aratat presedintele CJ intr-o poza, in sectiunea de comentarii.

In alte poze, se vede cum animalele au incercat sau chiar au intrat in locuinte.