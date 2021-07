Aflat in arest la domiciliu, un barbat din Iasi si-a ucis iubita in urma unei batai crunte

Medicii legisti au anuntat Politia, in urma necropsiei FOTO Pixabay

Un barbat din Iasi, de 56 de ani si-a batut cu salbaticie iubita, in urma unui scandal, pana a omorat-o. Acesta era arestat la domiciliu, dupa ce a fost prins baut la volan.

In urma necropsiei, cei de la Institutul de Medicina Legala au stabilit ca femeia de 51 de ani a fost omorata in urma loviturilor primite si au anuntat politia, scrie ziaruldeiasi.ro.

"Initial s-a inregistrat un dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, pe moarte suspecta. In urma efectuarii necropsiei s-a constatat ca leziunile s-au datorat unor loviri active, fiind vorba de implicarea factorului uman, dosarul a fost declinat la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, pentru efectuarea anchetei pe infractiunea de omor.

S-a stabilit ca intr-adevar victima a fost agresata de concubin, de acest inculpat, pentru care s-a formulat o propunere de arestare preventiva. Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Inculpatul se afla in arest la domiciliu in momentul savarsirii infractiunii de omor. Inculpatul a fost cercetat intr-o alta cauza, inregistrata si aflata in lucru la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, cu privire la o infractiune la regimul rutier", a declarat Apostol Mihaela, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.