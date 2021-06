Barbat amenintat cu ciocanul in trafic de un alt sofer: Iti sparg capul cu asta! VIDEO

Inca un incident grav a avut loc in traficul din Capitala marti dupa-amiaza, 29 iunie. Un sofer a fost filmat in timp ce ameninta cu un ciocan un barbat aflat la volanul unei alte masini.



"Ba, vezi pe unde mergi ca iti sparg capul cu asta!", a strigat soferul nervos, fluturand un ciocan pe geam, scrie Digi24.ro.

Momentul a fost surprins cu un telefon mobil de o persoana aflata in zona.

Barbatul risca un dosar penal pentru amenintare, insa este nevoie de o plangere facuta de persoana amenintata. Potrivit sursei citate, barbatul amenintat cu ciocanul nu a depus deocamdata nicio reclamatie la Politie.

Politistii incearca sa il identifice pe agresor pe baza imaginilor video aparute si in baza numarului autoturismului pe care acesta il conducea.

Nu este primul incident de acest gen din Capitala in ultima perioada. In urma cu doua saptamani, un barbat a agresat cu o crosa de golf un sofer. Barbatul a fost trimis in judecata. Individul este acuzat de savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.