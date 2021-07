Sanctiune ridicola pentru un barbat care si-a scos la plimbare cainele legat de masina VIDEO

In urma examinarii cainelui nu au fost descoperite leziuni FOTO captura Youtube

In mediul online a aparut o filmare in care apare un caine plimbat prin Rasinari, in timp ce este legat de carligul unei masini, iar politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au reusit sa-l identifice pe stapan.

"In urma verificarilor efectuate de catre politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cardul I.P.J. Sibiu, in cursul acestei zile a fost identificat barbatul care a condus, in urma cu cateva zile, un autoturism de care era legat un caine. Este vorba despre un barbat din localitatea Rasinari, proprietar al cainelui.

Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.000 de lei pentru pentru producerea acestuia de suferinta nejustificata conform prevederilor articolului 19, aliniatul 1 din O.U.G. nr. 55/2002R. De asemenea, proprietarul cainelui a fost avertizat in scris pentru neidentificarea prin microcipare si nesterilizarea animalului conform prevederilor articolului 8, aliniatele 4 si 13, indice 2 din O.U.G. nr. 155/2001", a anuntat Elena Welter, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, pentru Turnul Sfatului.

In urma examinarii cainelui nu au fost descoperite leziuni care sa duca la mutarea animalului intr-un centru de ocrotire a animalelor.