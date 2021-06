Guvernul aproba joi ajutoare de urgenta pentru napastuitii inundatiilor

Familiile afectate vor primi ajutoare in bani FOTO ISU Vrancea

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, 24 iunie, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021.

"Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii de ajutoare de urgenta pe parcursul anului 2021, pentru sprijinirea populatiei afectate de inundatii, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse in anul 2021. Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale astfel:

* cate 6.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de peste 75%, inclusiv;

* cate 4.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 50%, inclusiv si 75%;

* cate 2.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 25%, inclusiv si 50%

* cate 1.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de pana la 25%;

* cate 1.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror bunuri din locuinta au fost deteriorate, indiferent de numarul sau tipul bunurilor", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Tot in document se arata ca in cazul in care, urmare inundatiilor, alunecarilor de teren si fenomenelor meteorologice deosebite se inregistreaza pierderi de vieti omenesti, familia persoanei decedate "beneficiaza suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numarul victimelor".