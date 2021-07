Copil de 9 ani, ranit dupa ce un experiment de pe YouTube a mers gresit. Baiatul a ajuns la spital

Un baiat in varsta de noua ani a fost dus de urgenta la spitalul din Gura Humorului dupa ce a pus in practica un experiment vazut pe YouTube, cu prietenii sai. Lucrurile nu au mers conform planului. O sticla a explodat si un fragment din ea a intrat in piciorul copilului.

Copiii erau pe un drum communal din Valea Moldovei, judetul Suceava, in fata casei unui politist. Acestia au pus intr-o sticla mai multe comprimate efervescente "Multivitamine", au adaugat apa si au agitat. Sticla a explodat si l-a ranit pe baiat, astfel ca a fost solicitata o ambulanta, potrivit Adevarul.ro.

Ajuns la spital, medicii l-au diagnosticat cu "plaga taiata superficial glezna picior stang".