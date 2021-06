52 de elevi au fost eliminati din examenul de Limba romana, prima proba de la Bacalaureat 2021

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni, 28 iunie, ca pana la ora 14.00, 52 de elevi au fost eliminati din examenul de Limba romana, la prima proba de la Bacalaureat 2021. Dintre cei 54 de elevi, sase sunt din Bucuresti.

"Incidente majore nu au fost, in toate cele 802 centre de examinare numarul total de eliminati din examen, dupa raportarile partiale pana la acest moment, este de 52. Putem spune ca este mai mic decat numarul eliminatilor din examenul de Bacalaureat anul trecut, care a fost in total de 250, dar este totusi foarte mare, ministerul insistand in cadrul unui ghid pentru fiecare elev, in cadrul unor recomandari pe care le-a publicat pe site, pe care am incercat sa le promovam pe canalele media si va multumim pentru lucrul asta, cu privire la riscurile pe care si le asuma atunci cand intra in examen cu obiecte nepermise.

Iata ca, din pacate, 52 de elevi au facut abstractie de aceste recomandari insistente si a fost necesara eliminarea din examen, cu consecintele pe care le-am facut cunoscute: doua sesiuni nu se vor mai putea prezenta. E pacat, cu atat mai mult cu cat numarul celor inscrisi la Bacalaureat anul acesta este cu 22.000 mai mic decat numarul celor inscrisi anul trecut la Bacalaureat, in prima sesiune".

Ministrul a spus ca a fost prezent la extragerea variantei de subiecte si ca elevii au avut in fata un test cu un grad de dificultate mediu.

"Subiectele au avut grad de dificultate mediu, adecvat cerintelor pentru un examen national", a spsu Cimpeanu.