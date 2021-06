Rusia refuza sa difuzeze filmul romanesc "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc", regizat de Radu Jude, castigator al Ursului de Aur la Berlin, pe motiv ca incalca legile antipornografie, potrivit Radio Europa Libera.

Ministerul rus al Culturii a invocat aceste motive atunci cand a respins licenta de distribuire a filmului regizat de Jude.

Pe 11 iunie, ministerul a comunicat oficial ca pelicula incalca legile antipornografie din Rusia.

"Bad Luck Banging Or Loony Porn", cu Katia Pascariu in rol principal, analizeaza raporturile dintre individ si societate, avand ca punct de plecare urmarile pe care un clip porno de amatori, incarcat de o profesoara de scoala generala pe un site specializat, le provoaca in viata acesteia.

"Ursul de Aur revine unui film care are acea calitate rara si esentiala a unei lucrari de arta trainice. Capteaza pe ecran esenta, mintea si trupul, valorile si carnea vie a momentului nostru prezent. Chiar in acest moment al existentei umane. Face asta starnind spiritul timpului, palmuindu-l si provocandu-l la un duel. Si, in timp ce face asta, provoaca si acest prezent in cinema, agitand, cu aceeasi miscare de camera, conventiile noastre sociale si cinematografice. Este un film pe cat de elaborat, pe atat de nebunesc, inteligent si copilaros, geometric si dinamic, imprecis in cel mai bun mod. Ataca spectatorul, evoca dezacordul, dar nu lasa pe nimeni la o distanta de siguranta", a fost motivatia juriului Festivalului de la Berlin.

Duminica seara, regizorul Radu Jude si producatoarea Ada Solomon au primit la Berlin trofeul Ursul de Aur.