Primele concluzii privind explozia de la Azomures: A cedat sudura unei conducte. Incidentul nu a avut impact asupra mediului

Reprezentantii Combinatului Azomures au anuntat miercuri, 7 iulie, primele concluzii privind cauzele incendiului produs in noaptea de marti spre miercuri in urma caruia un barbat a fost ranit. Potrivit sursei citate, incidentul a fost cauzat de cedarea unei portiuni de sub sudura unei conducte.

Comunicatul integral al Azomures

Ads



Concluzii preliminare ale investigarii evenimentului tehnic. Continua implementarea masurilor care sa limiteze oricand escaladarea unui incident

Echipa de investigare a Azomures, impreuna cu autoritatile IGSU Bucuresti, ISU Mures, Garda de Mediu Mures, APM Mures, IPJ Mures si ITM Mures, confirma ca evenimentul de astazi a fost generat de cedarea unei portiunii de sub sudura unei conducte. Conducta la care a aparut avaria face parte dintr-un sistem de conducte autorizat ISCIR pentru functionare in data de 30.07.2013, avand ultima verificare tehnica in utilizare in data de 16.01.2019, si scadenta urmatoarei inspectii tehnice in utilizare fiind in data de 06.01.2022.

Sudura a fost verificata cu raze X in anul 2020, iar rezultatul a fost conform. Motivul cedarii conductei va fi urmatoarea etapa a investigatiei si necesita o analiza realizata de catre experti independenti. Rezultatele finale sunt asteptate in urmatoarele saptamani.

Ca si pana acum, vom continua sa cooperam complet transparent cu autoritatile care au atributii in acest domeniu. Rezultatele finale ale investigatiilor vor fi prezentate public imediat ce vor fi finalizate.

Mentionam ca evenimentul nu a avut impact asupra factorilor de mediu. Azomures isi reafirma angajamentul ferm de a respecta toate standardele de siguranta si de mediu ale Uniunii Europene.

Intelegem pe deplin preocuparea comunitatii locale in legatura cu acest eveniment si vrem sa-i asiguram pe toti cei interesati ca vom continua sa implementam masuri care pot sa limiteze oricand escaladarea unui incident la oricare dintre instalatiile de pe platforma.

Prioritatea companiei ramane siguranta angajatilor si a comunitatii locale, iar felul in care a fost gestionat acest incident tehnic demonstreaza eficacitatea masurilor de oprire in caz de urgenta. Materialul informativ pentru situatii de urgenta, distribuit cetatenilor din vecinatatea Azomures, a avut rolul de a oferi informatii asupra masurilor care trebuie luate de catre acestia in timpul unei situatii de urgenta.

In activitatea noastra, unul dintre principiile de baza ale sigurantei proceselor tine de reducerea probabilitatii si consecintelor unui accident. Astfel, Azomures a realizat studii HAZOP (Hazard and Operability) pentru a identifica scenarii posibile de accidente si implementeaza in mod continuu masuri de siguranta pentru prevenirea accidentelor.

Ads

Instalatiile sunt verificate frecvent utilizand proceduri specifice identificarii posibilelor riscuri. Probele de presiune au loc in timpul reviziilor generale si asigura depistarea posibilelor neconformitati, inainte ca acestea sa se produca. Toate procedurile, incluzandu-le pe cele de oprire de urgenta, au fost verificate si revizuite in timpul anului 2019, iar personalul a fost instruit. Toate procedurile au fost efectiv aplicate in timpul producerii evenimentului de astazi, astfel incat instalatia a fost oprita in conditii de siguranta.

In perioada modernizarii instalatiilor Azomures, au fost montate sisteme de interblocare in siguranta, care actioneaza independent de factorul uman. Acestea au functionat corespunzator in timpul evenimentului.

In etapa urmatoare, toate componentele instalatiei unde a avut loc evenimentul vor fi supuse unei inspectii amanuntite si unui program de testari, care va dura cateva saptamani. Pagubele din instalatie sunt mai mici decat cele estimate initial, iar costul exact al incidentului va fi stabilit ulterior.

Ads





Un barbat a fost ranit in momentul pornirii instalatiei de amoniac



O explozie de proportii a zguduit Combinatul Azomures in jurul orei 1.00 noaptea, miercuri 7 iulie. Deflagratia a fost urmata de un incendiu cu flacara deschisa si degajari de fum la statia de amoniac III din cadrul combinatului chimic.



In urma evenimentului, un barbat de 50 de ani a suferit o fractura la membrul superior drept, constient, si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente Targu Mures, pentru continuarea ingrijirilor medicale.

Pompierii militari au actionat rapid in vederea localizarii incendiului, acesta manifestandu-se local, la nivelul aparaturii din proximitate si la capetele de teava, in sprijinul lor venind si un echipaj CBRN, pentru efectuarea masuratorilor specifice in cazul producerii unor astfel de situatii de urgenta care implica substante periculoase.