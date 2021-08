Avocat, la bordul unui Lamborghini, prins cu 164 km/h în localitate. Cum era să scape de amenda ridicolă primită de la poliția rutieră

Un avocat din Vaslui a fost surprins de poliția rutieră cu 164 km/h prin localitate la volanul unui Lamborghini, astfel că a primit o amendă de 1305 lei și a rămas fără permis 90 de zile. Acesta a contestat sancțiunea, și chiar a avut câștig de cauză la prima instanță. Abia la instanța de apel magistrații au dat câștig de cauză poliției.



Procesul verbal în cauză a reținut că în data de 12.07.2020, orele 13:38, conducătorul autovehiculului marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare a circulat cu viteza de 164 km/h pe DN 24 loc. Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h pe ruta de deplasare Iași – Vaslui, abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam TC . De asemenea, șoferul nu avea are asupra sa actul de identitate și certificatul de înmatriculare.

Cel aflat la volanul bolidului și care a contestat sancțiunea în instanță este avocatul Marius Culiță Hristea din Baroul Vaslui, scrie publicația ClujJust.ro.

Instanța Judecătoriei Vaslui i-a admis plângerea pe motiv că ar apărea un BMW pe filmarea de la radar, însă Tribunalul a apreciat că este cât se poate de clar că viteza aparține mașinii Lamborghini.

„Contrar susținerilor intimatului, din analiza probelor administrate, instanța de apel constată că prezumția de vinovăție nu a fost înlăturată, rezultând fără echivoc din planșele foto coroborate cu înregistrarea pe suport magnetic, că aceasta a săvârșit fapta reținută în procesul-verbal, respectiv că a condus autoturismul marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare ….., cu viteza de 164 km/h pe DN 24, în localitatea Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h, pe ruta de deplasare Iași- Vaslui, abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam TC.

Sectorul de drum pe care a circulat intimatul se află în interiorul localității Satu Nou, județul Vaslui și potrivit dispozițiilor legale arătate anterior apelantul avea obligația de a circula cu viteza legală de 50 km/oră.

Tribunalul mai reține că stabilirea vitezei de deplasare a petentului s-a realizat în condițiile legii, respectiv cu un mijloc certificat și verificat metrologic (cinemometru), astfel că forța probantă a procesului-verbal de contravenție nu rezultă doar din aplicarea principiului general din dreptul administrativ referitor la prezumția de legalitate a actului întocmit de un agent al statului, ci și din dovezile în baza cărora s-a întocmit, respectiv de buletinul de verificare metrologică a cinemometrului despre care se susține că a înregistrat viteza de deplasare a petentului la momentul constatării contravenției, nr. BBSC-02.01-3490 /15.04.2020, verificare valabilă 1 an”, se arată în motivarea Tribunalului.





Avocatul a semnat procesul verbal al poliției rutiere



Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanța de apel reține că acest aspect nu a fost criticat de către apelantul-intimat, astfel că a căpătat valoare de adevăr absolut că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor legale.

„Pe de altă parte, intimatul a avut posibilitatea de a se apăra împotriva prezumției de legalitate a procesului-verbal de contravenție, atât prin dreptul la formularea de obiecțiuni ce urmau a fi inserate în conținutul procesului-verbal de către organul instrumentator, (însă acesta a declarat că nu are obiecțiuni, semnând în acest mod actul constatator), cât și în fața instanței, cu ocazia formulării prezentei contestații împotriva procesului-verbal de contravenție.

Instanța de fond a reținut netemeinicia procesului-verbal, apreciind că din înregistrarea video nu se poate stabili cu certitudine vinovăția petentului cu privire la fapta reținută în sarcina sa, deoarece este redată viteza de deplasare, de 128 km/h, în descreștere, a unui autoturism marca BMW, altul decât acela condus de petent, astfel încât a înlăturat această probă ca nefiind pertinentă.

Contrar susținerilor instanței de fond, tribunalul, din analiza probelor administrate în cauză se poate stabili cu certitudine că intimatul a circulat, pe raza localității Satu Nou, cu viteza de 164 km/h”, arată magistrații tribunalului în motivarea sentinței.

Aceștia subliniază că „totodată, se remarcă focalizarea aparatului radar pe autoturismul condus de către petent, neexistând nici un dubiu cu privire la atribuirea vitezei de 164 de km/h acestui autoturism”.



„Tribunalul constată că, deși intimatul a contestat că ar fi circulat cu viteza de 164 km/h, nu a solicitat probe, chiar bazate pe elemente subiective, pentru a dovedi acest fapt, în timp ce situația de fapt reținută de agentul constatator și procesul-verbal care o constată, și anume depășirea vitezei legale de către intimat, este susținută și confirmată cu mijloace tehnice apte în acest sens și concludente, astfel că nu se poate afirma că a fost încălcată prezumția de nevinovăție instituită de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit art. 249 Cod pr. civ., cel ce face o propunere in fata instanței trebuie sa o dovedească, iar in materie contravențională, procesul verbal de constatare a contravenției face dovada cu privire la starea de fapt reținută, până la proba contrara, proba care trebuie sa fie pertinenta si sa înlăture orice stare de dubiu cu privire la vinovăția petentului.

Din probele administrate în cauză, instanța constată că cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție corespund realității, iar apelantul nu a făcut dovada altei stări de fapt”, subliniază judecătorul.





Tribunalul a respins înlocuirea amenzii cu un avertisment



Dacă în primă instanță judecătoria a eliminat sancțiunea primită cu un avertisment, magistrații Tribunalului au dat dreptate poliției.

„Contravenția reținută in sarcina intimatului se înscrie in categoria acelora prin care legiuitorul a dorit sa ocrotească valori sociale de o importanta majora, in speță viața, integritatea si siguranța participanților la trafic, iar limitele legale ale sancțiunii amenzii contravenționale stabilite de legiuitor, coroborat cu sancțiunea complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce, denota scopul preventiv ce s-a dorit a-i fi imprimat acestei contravenții.

Faptul ca contravenția reținută în sarcina petentului nu s-a soldat cu producerea unui eveniment rutier, este lipsit de relevanta din perspectiva criteriilor de individualizare oferite de art.21 alin.3 din OG nr.2/2001, câta vreme, astfel cum s-a reținut in cele ce preced, scopul reglementarii acestei contravenții este unul preventiv, știut fiind ca odată produse evenimentele rutiere cauzate de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, cu depășirea limitei legale de viteză, consecințele pot fi uneori ireparabile.

În ceea ce privește sancțiunea complementară, instanța are în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 96 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului.

Ca atare, solicitarea intimatului privind înlăturarea sancțiunii complementare ori înlocuirea acesteia cu avertismentul este inadmisibilă”, se mai arată în motivare.