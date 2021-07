Averile sefilor din SRI. Cati bani castiga lunar Eduard Hellving, directorul institutiei

Serviciul Roman de Informatii este condus de Eduard Hellving din 2015, alaturi de alti patru adjuncti. Daca unii dintre ei se intrec in case, terenuri si masini, in declaratiile de avere ale altora aproape ca bate vantul. Totusi, veniturile lor lunare variaza intre 14.000 si 17.000 de lei.

Eduard Raul Hellvig

Eduard Hellvig este directorul SRI din martie 2015, fiind a cincea persoana care ocupa aceasta functie.

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine doua terenuri intravilane in Tunari, judetul Ilfov, ambele cumparate in 2017.



Are si o casa tot in Tunari, Ilfov, construita in 2020, de 559 de metri patrati.

Noteaza bijuterii, ceasuri si tablouri in valoare de 30.000 de lei, dobandite in 2019.

Are doua conturi deschise la banca, in care detine circa 41.500 de lei.

Veniturile sale anuale sunt de 171.515 lei, ca director al SRI, adica aproximativ 14.292 de lei pe luna.

Razvan Ionescu

Razvan Ionescu este prim-adjunct al directorului SRI din 2016, fiind general-locotenent.

Lucreaza in cadrul Serviciului de peste 20 de ani si este la baza fizician.

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine, impreuna cu sotia lui, cinci terenuri. Primul este agricol, situat in Ilfov, obtinut prin donatie in 2008, cu o suprafata de 1.735 de metri patrati.

Celelalte terenuri sunt intr-o localitate din Galati, trei forestiere si unul agricol, dobandite prin mostenire in 2009 si in 2018, cu o suprafata totala de circa 19.150 de metri patrati.

Mai noteaza trei apartamente in Bucuresti si o casa de vacanta in Ilfov. Apartamentele sunt cumparate in 2003, 2008, respective 2014, si au o suprafata de 80, 50, respective 40 de metri patrati.

Casa de vacanta din Ilfov este construita in 2009 si are 141 de metri patrati.

Active financiare

Veniturile sale anuale sunt de 201.033 de lei, adica aproximativ 16.752 de lei pe luna ca prim-adjunct al directorului SRI.

Cristian Bizadea

Cristian Bizadea este adjunctul directorului SRI, avand gradul de general-maior. Lucreaza in SRI din 2001 si, inainte de functia actuala, a fost seful cabinetului directorului SRI.

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine trei terenuri in judetul Prahova, doua intravilane si unul extravilan, toate cumparate in 2008, cu o suprafata de 504, 727, respective 1.058 de metri patrati.

Are si un apartament in Bucuresti, impreuna cu sotia lui, din 2009, cu o suprafata de circa 57 de metri patrati.

Are doua masini, un Renault Fluence fabricat in 2011 si un Hyundai Terracan fabricat in 2006.

Are sapte conturi in banca, dechise atat in lei, cat si in euro.

Veniturile sale anuale de la SRI sunt de 193.724 de lei, adica aproximativ 16.143 de lei pe luna.

Adrian Ciocirlan

Adrian Ciocirlan este adjunctul directorului SRI din 2010, fiind general-maior. In intervalul 2010-2013 a fost seful Directiei de Informatii a Municipiului Bucuresti, iar anterior a condus Directia Generala Apararea Constitutiei.

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine un teren agricol intr-o localitate din Tulcea, cumparat in 2020, de 8.000 de metri patrati, si unul intravilan in Tunari, Ilfov, primit prin donatie in 2018, de circa 457 de metri patrati.

Are o casa in Tunari, de 181 de metri patrati, obtinuta prin donatie in 2018.

Veniturile sale anuale sunt de 206.392 de lei, adica aproximativ 17.199 de lei pe luna.

Raducu Gheorghe-Stancu

Raducu Gheorghe-Stancu este adjunctul directorului SRI si din 2020 a primit gradul de general-maior. Anterior functiei actuale a fost seful Directiei Logistica. A intrat in institutie inca din 1992, cand a fost admis pe locurile SRI ale Academiei Tehnice Militare.

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, are doua apartamente in Bucuresti, cumparate in 2013, respectiv 2019, de 106, respectiv 56 de metri patrati.

Nu mai declara alte bunuri si nici bani in banca.

Veniturile sale anuale de la SRI sunt de 186.571 de lei, adica aproximativ 15.547 de lei pe luna.