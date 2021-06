Autostrazile Moldovei sunt in grafic, dau asigurari Barna si Drula

Liderul USR PLUS, Dan Barna, si ministrul Transporturilor, Catalin Drula, au punctat joi 24 iunie, la Iasi, etapele realizarii a doua mari proiecte de autostrada, A7 si A8. Ambele sunt in grafic, au anuntat reprezentantii guvernului, care au evitat insa sa lanseze o data pentru inaugurarea acestora.



Despre A8, el a spus ca va insista in continuare pentru ca segmentul Letcani-Tg. Frumos sa fie construit primul si a dat asigurari ca finantarea intregului tronson Ungheni-Iasi-Motca va fi facuta prin Programul Operational de Transport, scrie Ziarul de Iasi.

"In cadrul acestui program vorbim de 7,6 miliarde de euro, cea mai mare suma dintre programele de redresare aprobate la nivel european, cea mai mare suma alocata infrastructurii si aceasta este o reusita, indraznesc sa spun, in ceea ce inseamna finantare europeana prin redresare si rezilienta si il felicit pe Catalin Drula pentru consistenta programului trimis la Bruxelles.

In acest program sunt 3 miliarde euro pe domeniul rutier si 3,8 miliarde pe zona feroviara, iar din aceasta resursa, si pe feroviar, dar in special pe infrastructura rutiera, o parte importanta vine in Moldova, cu cele doua bucati de autostrazi prezentate in program, A7 si A8.

Este o prioritate ca sistemul acesta feroviar sa redevina functional, sa redevina eficient din punct de vedere al timpului de deplasare si toate investitiile avute in vedere (...), toate aceste investitii isi propun pe de o parte sa electrifice bucati importante din reteaua existenta si sa reabiliteze, astfel incat viteza de trafic sa creasca pana spre 30%, astfel incat, repet, sa devina eficient si interesant sa calatoresti pe calea ferata", a adaugat Dan Barna.