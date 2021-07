O ancheta a fost declansata la Serviciul de Ambulanta Galati, dupa ce o angajata i-a raspuns unei femei care a sunat la 112 pentru a anunta disparitia unei minore ca trebuie sa se descurce si sa o gaseasca singura, intrucat "nu o cauta nimeni in tot orasul".

Incidentul a avut loc pe 2 iulie, cand femeia, asistent maternal, a sunat la 112 pentru a reclama ca fata de 16 ani pe care o avea in ingrijire, pacient la neuropsihologie pediatrica, a disparut in timp ce se plimbau.

La primul apel la 112 i s-a spus ca nu se poate face nimic pentru ca fata nu poate fi considerata disparuta, iar la la doilea, una dintre dispecerele de la 112 i-a raspuns ca "nu vine nimeni s-o caute in tot orasul", scrie adevarul.ro.

Asistentul maternal al copilei a inregistrat dialogul purtat cu dispecerele, iar ulterior a facut totul public:

Dispecer ISU: 112, ce urgenta aveti?

Reclamanta: Am revenit. I-am pierdut urma in zona restaurantului... Alex, pardon. Pe faleza.

Dispecer ISU:Deci n-o mai vedeti acum, nu mai stiti unde este.

Reclamanta: A urcat prin boscheti...

Dispecer ISU: Da, ramaneti sa le spuneti celor din Ambulanta (se intrerupe; se trece la Ambulanta). A pierdut-o, extraordinar...

Dispecer Ambulanta: Alo?

Reclamanta: Buna seara. I-am pierdut urma in zona restaurantului Alex.

Dispecer Ambulanta: E, daca i-ati pierdut urma, doamna, cand o gasiti, este linistita si vrea sa mearga la spital, reveniti la 112. Nu vine nimeni s-o caute in tot orasul

Reclamanta: Da, dar nu este si Politia pe fir? Ca nu inteleg...

Dispecer Ambulanta: Politia nu este in acest moment pe fir. Dar nici Politia nu alearga dupa ea. Daca ea este fugita si n-o vede nimeni, unde s-o caute Politia, doamna?

Reclamanta: E un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine sa alerge, daca nu autoritatile care se ocupa?.

Apelul de urgenta a fost directionat catre Serviciul de Ambulanta si nu catre Politie.

"Au fost mai multe apeluri, au fost directionate catre Serviciul de Ambulanta. In final, fata a fost gasita de politisti", a declarat Mihai Polinschi, reprezentantul Serviciului de Ambulanta Judetean Galati.

"Ancheta vizeaza doar comportamentul persoanei de la dispecerat, din punct de vedere medical nu a gresit cu nimic. Ancheta va stabili daca s-a comportat necuviincios si va lua masurile care se impun", a precizat Polinschi.