Profesor universitar la Facultatea de Medicina a Universitatii Mount Sinai din New York si doctor la Queens Hospital Center, avand tripla specializare - Medicina Interna, Pneumologie si Terapie Intensiva, Theo Trandafirescu atrage atentia ca lupta cu noul coronavirus este departe de a fi castigata, insa ii contrazice pe cei care anunta o adevarata apocalipsa in toamna.

Campaniile de vaccinare sub asteptari si aparitia variantei Delta risca sa aduca un nou val in toamna. Nu va fi insa la fel de intens ca valurile care s-au succedat pana acum, crede Theo Trandafirescu.

"Cei mai multi experti s-au pus de acord in privinta faptului ca vom avea un nou val. Cauzele sunt, din pacate, evidente. Lumea ezita sa se vaccineze, desi aceasta e singura noastra sansa. Si asta nu se intampla in Romania, ci aproape peste tot in lume.

Si mai e si acest concurs de factori, pentru ca a aparut si aceasta noua varianta, B1617.2 - cunoscuta ca Delta care e mult mai contagioasa. Exista, asadar, toate elementele ca sa avem un nou val, inclusiv in Romania. Cat de puternic va fi? Personal sper si cred ca nu va fi la fel ca cele anterioare", spune reputatul doctor.

In sprijinul afirmatiilor sale are cateva argumente. Desi campania de vaccinare a fost una sub asteptari, in majoritatea tarilor s-au vaccinat cel putin 25% dintre oameni. Acest lucru, coroborat cu faptul ca se pare ca alti 20%-25% din populatia tarilor a trecut deja prin boala ar trebui sa restranga circulatia virusului, desi nu o va opri.

"In plus, cred ca medicii de pretutindeni au invatat multe din lupta cu acest virus, dar si oamenii. Avem acum o populatie mai educata in aceasta privinta, care evita sa se expuna si respecta masurile care pot sa previna imbolnavirea", mai spune el.

De ce valul 4 e aproape inevitabil

Exista insa si probleme care au facut ca acest val patru sa fie aproape inevitabil. Oamenii ezita in continuare sa se vaccineze, desi s-a dovedit ca vaccinurile existente pe piata sunt eficiente.

"Nu pot sa inteleg acest lucru. Pur si simplu nu pot. Adica, avem vaccinuri eficiente, dar nu vrem sa ne vaccinam si preferam sa riscam. Ok, riscam in ce ne priveste, problema e insa ca transmitem mai departe virusul si riscam sa-l dam si celor vulnerabili, pe care apoi ii putem avea pe constiinta. E greu de inteles", puncteaza Trandafirescu.

Doctorul crede ca si autoritatile ar trebui sa fie mai active si sa le explice oamenilor beneficiile vaccinului si riscurile la care se expun. De acest lucru depinde si stoparea pandemiei, asa ca miza e uriasa.

"Ar fi nevoie de campanii sustinute care sa ajunga la toata lumea. Nu e suficient sa te adresezi medicilor, intelectualilor, orasenilor cu studii. Trebuie sa fii capabil sa explici cum stau lucrurile si pentru cei care au mai putina educatie, precum si pentru cei care traiesc in mediul rural si nu prea au acces la surse de informare", mai spune el.

Vaccinurile, singura solutie

Theo Trandafirescu sustine ca vaccinurile sunt eficiente. Chiar daca au existat cazuri de oameni care s-au vaccinat si totusi s-au imbolnavit, a fost vorba de forme usoare de fiecare data.

"N-am avut cazuri fatale la pacientii vaccinati, ceea ce arata ca aceste vaccinuri chiar ne protejeaza. Plus ca, de cele mai multe ori, vaccinurile blocheaza transmitrerea virusurilor si nici nu ne mai imbolnavim. In cazurile, putine, in care totusi ne imbolnavim e vorba de forme mult mai blande ale bolii. Asa ca sfatul meu nu poate fi decat unul singur. Vaccinati-va. Vacinarea cu schema completa ofera protectie fata de boala COVID-19, scade riscul de internare, riscul de complicatii si de deces", spune Theo Trandafirescu.

In ce priveste sfarsitul pandemiei, doctorul evita sa avanseze vreo data. "E imposibil de stabilit in acest moment cand va fi oprita pandemia, pentru ca sunt foarte, foarte multi factori. As spune ca virusul va deveni neputincios atunci cand toate tarile vor avea acces la vaccinuri si mai ales oamenii vor intelege ca trebuie sa se vaccineze. Cand macar 70% din populatia lumii va fi imunizata, vom putea spune ca am invins, chiar daca - atentie! - virusul nu o sa mai dispara si va continua sa ramana cu noi, intocmai ca virusurile gripale", a subliniat Trandafirescu.