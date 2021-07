Mai multi fosti manageri de spitale sunt cercetati de ANI pentru incompatibilitate

Mai multi fosti manageri ai unor unitati medicale sau sefi de sectie sunt cercetati de Agentia Nationala de Integritate pentru incompatibilitate, prin acestia aflandu-se fostul manager al Spitalului Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, Bucuresti si cel al Institutului National de Endocrinologie "C.I. Parhon", fostul manager al Spitalului Municipal Oltenita sau directorul medical in cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat.



Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat starea de incompatibilitate in cazul Simonei Carmen Hirtea, functionar public in cadrul Ministerului Sanatatii si fost manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, Bucuresti, respectiv al Institutului National de Endocrinologie "C.I. Parhon", Bucuresti.

"S-a aflat in stare de incompatibilitate, intrucat simultan cu detinerea functiei publice in cadrul Ministerului Sanatatii, a exercitat si functia de manager interimar in cadrul Institutului National de Endocrinologie "C.I. Parhon" (in perioada 12 aprilie - 13 august 2018) si in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, Bucuresti (in perioada 01 octombrie 2019 - 15 ianuarie 2020)", a aratat ANI.

Tot in stare de incompatibilitate s-a aflat si Simona Eliza Sanda Smochina deoarece in perioada exercitarii functiei de manager al spitalului municipal Oltenita (26 martie 2018 - 23 octombrie 2020), a detinut si functia de medic-titular al "Cabinetului Medical Individual Dr. Smochina Simona".

Un alt caz este cel al Feliciei Vasile, care in perioada 22 noiembrie 2016 - 17 februarie 2020 a fost in stare de incompatibilitate deoarece a exercitat simultan cu functia de Director medical in cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat si calitatea de asociat unic si functia de administrator in cadrul unei societati comerciale.

ANI a constatat ca Rodica Ioana Balasa medic primar Sef Sectie Clinica Neurologie I din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures s-a aflat in conflict de interese administrativ deoarece in perioada 22 noiembrie 2016 - 13 aprilie 2021, sotul acestei a fost sef de sectie in aceeasi unitate medicala.

Un alt caz este cel al lui Valentin Nicolae Varlas, fost Sef sectie, actual sef de lucrari in cadrul Spitalului Clinic "Filantropia" Bucuresti, care s-a aflat in stare de incompatibilitate intre 1 septembrie 2017 - 9 martie 2020, intrucat, a detinut si exercitat simultan atat functia de sef sectie, cat si pe cea de administrator al unei societati comerciale.

Inspectorii ANI au mai stabilit ca Adina Ileana Pera Stefanie, fost inspector la Compartimentul de asistenta medicala spitaliceasca, Directia generala de asistenta medicala si de sanatate publica in cadrul Ministerului Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 iulie 2017 - 08 aprilie 2019, intrucat, simultan cu detinerea functiei publice de inspector, a exercitat si functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Deva.

