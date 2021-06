Sase angajati ai unei benzinarii din Alba au fost retinuti. Au furat peste o mie de litri de combustibil

Sase angajati ai benzinariei de la care ar fi fost sustrasa, in total, o cantitate de peste o mie de litri de combustibil, au fost retinuti pentru furt calificat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Alba.

"In urma perchezitiilor care au avut loc ieri, 17 iunie, la persoane banuite de furt, au fost indisponibilizata cantitatea de 500 de litri de combustibil. Cele sase persoane conduse la sediul Politiei au fost retinute si vor fi prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea masurilor legale", arata sursa citata.

Joi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat opt perchezitii, toate in judetul Alba, la o statie de carburanti si la domiciliile a sase angajati ai statiei, banuiti de furt calificat.

"Din cercetari a rezultat ca, in perioada 14 - 28 aprilie, angajatii unei statii de carburanti, cu complicitatea unor soferi de camioane care ar fi intrat in statie pentru a alimenta, ar fi sustras peste 1.000 de litri de combustibil pe care, ulterior, l-ar fi depozitat in bidoane si l-ar fi comercializat catre diverse persoane", a mai informat IPJ.

Cu ocazia perchezitiilor, a fost identificata si indisponibilizata cantitatea de 500 de litri de combustibil, in legatura cu care exista suspiciunea ca provine din furt.

Suspectii au varste cuprinse intre 19 si 44 de ani si sunt din Aiud, Ocna Mures si comuna Unirea.