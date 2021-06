Peste 400 de angajati ai unei fabrici din Reghin au reusit sa demonstreze in instanta ca mediul in care au lucrat este toxic

Peste 400 de fosti angajati ai unei fabrici de incaltaminte din municipiul Reghin au reusit sa obtina in instanta recunoasterea faptului ca au lucrat intr-un mediu toxic, iar alti circa 600 de fosti angajati au inca procese pe rol.

Unul dintre fostii angajati este Viorica Grama, care a fondat o asociatie si a inceput demersurile in instanta in anul 2016, dupa precedentul creat in cazul fabricii "Clujana" din Cluj-Napoca.

"Fabrica nu a lasat comisia de expertiza sa intre in fabrica. Au fost cinci ani de procese, dar am castigat in cele din urma. Am obtinut in instanta recunoasterea faptului ca am lucrat in mediu toxic, desi era industrie usoara. Prin sentinta judecatoreasca beneficiem de o crestere e pensiei cu 50 pana la 380 de lei. Am obtinut ca anii de munca sa fie recalculati in grupa de II-a de munca si se adauga la vechimea initiala. Conteaza pentru noi acest succes datorita faptului ca pensiile sunt de mizerie, intrucat industria incaltamintei era incadrata in industria usoara. In prima faza am castigat peste 400 de fosti muncitori, mai sunt peste 200 in stadiu avansat si alti peste 400 au anuntat ca pornesc demersuri in instanta", a declarat Viorica Grama.

Oamenii spun ca, desi nu au fost fumatori, multi au iesit la pensie avand astm bronsic, fiindca au lucrat zi de zi intr-un mediu toxic.

"Nu a fost usor, dar oamenii se bucura de aceste sporuri, pana acum pana la 900 de persoane au cerut sa se demonstreze ca s-a lucrat in mediu toxic, praf si noxe si acum majoritatea beneficiaza de grupa a doua de munca. Oamenii sa faca aceste demersuri, vor castiga si vor fi multumiti", a sustinut fostul maistru Vian Bont.