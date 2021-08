Plecările polițiștilor din sistem, peticite cu 5.000 de angajați din sursă externă. Sindicate: „Nu poți să angajezi un IT-ist și să-l trimiți în stradă”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat marți, 31 august, că vrea să angajeze aproximativ 5.000 de oameni din sursă externă pentru a acoperi deficitul de personal existent la nivelul MAI. Aceștia nu vor merge însă pe stradă.

Se pare că tot mai mulți angajați din Ministerul de Interne pleacă din structuri. Numai anul acesta, conform ministrului Bode, au plecat 7.000 de oameni, cei mai mulți prin pensionări. În același timp, au fost încadrați în sistem doar 1.000 de oameni, ceea ce înseamnă că deficitul este încă mare.

Mai întâi asigură birourile, apoi strada

Într-o declarație de presă, ministrul a explicat că, ”de la 1 ianuarie până azi, au plecat din MAI aproape 7.000 de angajați. În schimb, am reușit să încadrăm în sistem aproximativ 1.000 de oameni. Astfel, avem un deficit de aproximativ 5.000 de angajați. Am avut o discuție cu toți factorii de decizie din MAI și am hotărât să angajăm din sursă externă pe cele 5.000 de poziții care sunt bugetate pentru 2021 pe tot ministerul”.

Lucian Bode a mai spus că în poliție vor fi angajați oameni care nu au nevoie de pregătire de polițiști.

”Pentru Poliția de Frontieră, numărul este de aproximativ 430-450 de oameni pe care îi vom recruta din sursă externă ocupând locurile lăsate libere, 90% fiind prin pensionare.

În această săptămână vom stabili pe fiecare armă în parte ce domenii vor fi ocupate.

În cadrul poliției, noi vom încerca să recrutăm din sursă externă pe componente de care nu este neapărat nevoie nici de Academia de Poliție, nici de școală de subofițeri, în sensul că putem să luăm IT-iști, putem să luăm la DOS (Direcția Operațiuni Speciale), la logistică. Deci să acoperim pierderile în zona rescpectivă și în momentul în care ne vin următoarele promoții să le dirijăm cu prioritate către ordinea publică”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă la Poliția de Frontieră vor fi scoși angajații din birouri, ministrul Lucian Bode a răspuns: ”desigur că problema Poliției de Frontieră nu este în birouri este pe frontieră și acolo trebuie să fie în principal activitatea lor”.

Sindicat: ”Ar trebui să se facă încadrări directe în poliție din rândul jandarmilor”

Cum ar trebui să se facă încadrările directe în MAI? Șeful Sindicatului polițiștilor Europol, Cosmin Andreica, a precizat pentru Ziare.com faptul că deficitul din poliție este mare și nevoia de personal este stringentă. Doar că cea mai mare problemă este în stradă, nu la birouri.

Și pentru a rezolva această situație, cel mai simplu ar fi să angajeze jandarmi în poliție.

”Este clar că avem nevoie de oameni iar școlile de poliție nu pot să școlarizeze un număr atât de mare pentru a acoperi deficitul. Însă și în cazul încadrărilor directe, acestea ar trebui să se facă în două etape.

În primul rând, să permită jandarmilor să se transfere la poliție, mai ales cei care au desfășurat misiuni de ordine publică în patrule mixte cu polițiștii pentru că, pe de o parte au expertiza necesară, au experiența profesională, și este mult mai simplu să îi pregătești, pentru că pornesc cu un bagaj de cunoștințe considerabil, pentru atribuțiile și sarcinile suplimentare pe care le-ar avea ca polițiști.

Ar sta în pixul ministrului să transfere cateva mii de jandarmi care vor să vină la Poliție. Ulterior, încadrările directe ar trebui să se realizeze în cadrul Jandarmeriei.

Pentru că Jandarmeria, față de Poliție, are câteva zeci de centre de pregătire. Adică baza lor de pregătire este incomparabil mai răspândită și este mai eficient serviciul oferit de aceasta decât ce avem noi în momentul de față la Poliție, adică nimic”, a precizat Cosmin Andreica.

”Nu poți să angajezi un IT-ist și să-l trimiți în stradă”

”Și mai este ceva. Dacă în poliție ar intra prin încadrare directă 5.000 de polițiști, trecând peste ridicolul declarației domnului Bode conform căreia îi bagă pe cei recrutați din sursă externă prin birouri, nu-mi dau seama ce reprezentare are despre ce se întâmplă în instituții sau câte posturi crede că sunt acolo dar nu are nici în clin nici în mânecă.

Nu poți să angajezi un om la IT prin încadrare directă apoi să-l trimiți în stradă.

Nu are pregătire tactică. Este clar că am avea parte de necunoaștere a legii, despre situații în care nu ar ști ce trebuie să facă în intervenții. Din punct de vedere psihologic nu îi pregătește nimeni, cum să facă față stresului, să știe să se stăpânească”, a mai precizat șeful sindicatului Europol.

”Cei care pică la școlile de poliție cu note de 2 și 3 pot deveni polițiști din sursă externă”

Sindicalistul a mai spus că există riscul ca cei care pică la școlile de poliție, de exemplu, să intre în poliție prin încadrare din sursă externă. Iar acest lucru va însemna un nou val de polițiști nepregătiți profesional.

”Pe de altă parte se pregătește și admiterea care va avea loc în luna octombrie la școlile de agenți de poliție și vorbim de 1.172 de locuri. Gândiți-vă ce se poate întâmpla în această situație. Vor participa, probabil, 10.000-12.000 de candidați din care vor fi selectați cei 1.172 care intră cu note mari iar restul vor avea șansa și oportunitatea să se încadreze direct.

Asta înseamnă că cel care a învățat foarte bine și a luat examenul va sta în școala de poliție cu soldă lunară de 90 de lei, iar cei care au picat cu note de 2 și 3, va exista ”riscul” să nimerească la X-0, la testul grilă, să fie și bun sportiv și, probabil prin noiembrie-decembrie să-l vedeți cu uniformă, în serviciu cu 3.500 de lei salariu net.

Cel încadrat direct poate merge la un curs de inițiere de trei luni, dacă dorește”, a mai precizat Andreica.

Iar în acest caz, în cazul în care astfel de polițiști vor ajunge în stradă, am putea asista la situații în care nu știu să imobilizeze un infractor, în care sunt chiar ei agresați sau devin agresori.