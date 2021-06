Andrew Lloyd Webber a dat in judecata Guvernul britanic si cere publicarea rezultatelor evenimentelor-pilot din ultimele luni

Compozitorul Andrew Lloyd Webber a dat in judecata Guvernul Marii Britanii

Compozitorul Andrew Lloyd Webber si alte personalitati din industria de divertisment au dat impreuna in judecata Guvernul Marii Britanii pentru a ii cere sa faca publice rezultatele medicale furnizate de evenimentele-pilot organizate in aceasta tara in ultimele luni, informeaza DPA.

Events Research Programme este un proiect care organizeaza in Marea Britanie evenimente live in domenii precum sport, muzica si arta cu scopul de a analiza siguranta spectatorilor care participa la reuniuni mari in timpul pandemiei de coronavirus.

Intr-o declaratie publica, grupul care a initiat aceasta actiune in justitie, din care fac parte si muzicianul Peter Gabriel si producatorul de teatru Cameron Mackintosh, a acuzat Guvernul de la Londra ca "a facut imposibila planificarea oricarei initiative live in industria de divertisment" prin faptul ca nu a publicat rezultatele obtinute in urma acelor evenimente-pilot.

"Saptamana trecuta, am refuzat invitatia Guvernului de a include in ultimul moment spectacolul 'Cinderella' in cadrul Events Research Programme", a declarat Andrew Lloyd Webber.

"Astazi, alaturi de multe alte voci din teatru si industria spectacolelor live, ne vedem obligati sa ducem aceasta actiune si mai departe. Pur si simplu, trebuie sa vedem datele (medicale, n.r.) care sunt folosite pentru a sugruma industria noastra intr-un mod atat de incorect. Actiunile Guvernului obliga teatrele si companiile muzicale sa se arunce in gol sarind de pe o stanca pe masura ce vara avanseaza, in timp ce evenimente sportive foarte populare au fost autorizate. Situatia noastra este mai mult decat urgenta", a adaugat celebrul compozitor britanic.

La randul lui, Cameron Mackintosh a declarat: "Dupa ce am fost obligati sa ne inchidem teatrele de doua ori anul trecut, iar a doua oara s-a produs dupa ce Guvernul ne-a incurajat sa le redeschidem de Craciun, pierzand ca urmare si mai multe milioane de lire sterline, o schema comuna de asigurare pentru a ne proteja in fata unei alte inchideri fortate este vitala".

"Alaturi de cele mai multe dintre teatrele comerciale nu am beneficiat de absolut niciun sprijin financiar direct, fie pentru productiile noastre, fie pentru intretinerea teatrelor noastre istorice. Deschiderea lor fara niciun fel de protectie este o misiune imposibila pentru multi producatori, organizatori de evenimente live si pentru administratorii de teatre din tara intreaga.

Dupa ce am contribuit cu cantitati uriase de bani la bugetul tarii in ultimele decenii, teatrele au acum o nevoie disperata de a fi sprijinite cand au cea mai mare nevoie. In caz contrar, Guvernul va fi responsabil pentru dezintegrarea unuia dintre cele mai fara de pret si de neinlocuit sectoare ale sale, dupa secole in care acesta a fost invidiat de lumea intreaga", a adaugat cunoscutul producator de teatru.

