Judecatoria Sectorului a constatat neregularitatea rechizitoriului in cazul soferitei care a ucis doua fete intr-un accident provocat in cartierul Andronache din Bucuresti si a cerut parchetului sa inlature problemele si sa precizeze daca mentine trimiterea in judecata.

Magistratii critica modul in care parchetul a descris fapta si ca nu s-a respectat dreptul la aparare a familiei uneia dintre victime.

Minuta instantei

"Admite in parte cererile si exceptiile formulate de catre inculpata Leonte Marcela si de catre partile civile Ionescu Gabriel - Vasile si Ionescu Ana-Maria. Constata neregularitatea actului de sesizare, rechizitoriu nr. 1646/P/2021 din data de 28.04.2021 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in ceea ce priveste descrierea faptei retinute in sarcina inculpatei Leonte Marcela.

Constata incalcarea dreptului la aparare prevazut de art. 10 Cpp partilor civile Ionescu Gabriel - Vasile si Ionescu Ana-Maria raportat la legalitatea dispunerii si efectuarii autopsii medico-legale asupra cadavrului numitei Ionescu Raisa, dispusa prin Ordonanta din 27.02.2021 a organului de cercetare penala din cadrul DGPMB, ca urmare a faptului ca partile civile nu au fost informate cu privire la continutul raportului medico-legal de necropsie A3/280/2021 in cursul urmaririi penale, nu au putut formula obiectiuni sau solicitari suplimentare cu privire la concluziile rapoartelor de expertiza, luand cunostinta de acestea direct in camera preliminara.

In conformitate cu dispozitiile art. 345 alin. 3 Cpp, incheierea motivata se va comunica procurorului in vedere inlaturarii neregularitatilor constatate in termen de 5 zile de la comunicare, urmand ca acesta sa instiinteze judecatorul de camera preliminara daca mentine dispozitia de trimitere in judecata sau solicita restituirea cauzei. Respinge, ca nefondate, celelalte cereri si exceptii formulate de catre inculpata Leonte Marcela si de catre partile civile Ionescu Gabriel - Vasile si Ionescu Ana-Maria. Acorda termen pentru finalizarea procedurii de camera preliminara la data de 21.07.2021, Complet 1 penal, pentru cand se citeaza partile."

Sora tinerei de 21 de ani care a fost spulberata de soferita, a declarat la Antena 3 ca, in cele patru luni de la accident, procesul sta pe loc.

"Am impresia ca cineva trage de timp si nu vrea sa fie judecat. Dar ai omorat, trebuie sa platesti. Indiferent ca ai vrut sau nu ai vrut, trebuie sa ajungi exact acolo unde iti este locul sa platesti. Pentru ce sa se mai refaca? Am putea sa refacem si noi, de fiecare data, fiecare proba", a declarat tanara.

"Daca ai bani si ai relatii, poti omori pe cine vrei, sa faci ce vrei in tara asta, nu esti judecat, nu se intampla nimic. De patru luni de zile, daca era un om oarecare, fara relatii, fara bani, de ce l-ar fi bagat la puscarie iar oamenii care au bani si relatii nu intra la puscarie? Viata mea e zero! Neagra! Nu sunt fericita, nu sunt implinita, cand stiu ca sora noastra mai mica nu mai este si stiu ca noi am muncit din greu ca ea sa aiba tot ce isi doreste." a completat aceasta.



Soferita de 57 de ani aflata la volanul unei masini Mercedes a provocat pe 27 februarie, un accident rutier extrem de grav: a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp care s-a prabusit. Din impact, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete care se aflau pe trotuar.

Fetita de 6 ani si-a pierdut viata inainte de a ajunge la Spitalul Floreasca, iar fata de 21 de ani a fost transportata la Spitalul Grigore Alexandrescu, insa nu a mai putut fi salvata, avand rani extrem de grave.

Procurorii au stabilit ca femeia avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool pur in sange.

In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.