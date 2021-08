Doi şoferi au organizat o întrecere în miez de noapte pe un bulevard din Braşov. Imaginile au ajuns pe internet VIDEO

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Rutier au deschis un dosar penal, după ce în spaţiul public au fost postate imagini în care apar două maşini care se întrec, pe un bulevard din municipiu, pe care circulă şi alte maşini.

Cei doi folosesc trecerea de pietoni ca linie de start, aşa cum se vede în imagini.

În videoclipul postat pe Facebook de Federaţia Asociaţiilor de Proprietari şi realizat, conform acesteia, pe Bulevardul Gării din Braşov, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 3:15, se vede cum două autoturisme se întrec pe un sens de mers, intră în sensul giratoriu, revin pe celălalt sens, unde opresc la trecerea pentru pietoni. De acolo pornesc din nou în cursă, la semnalul verbal al unei persoane care spune ”Start!”.

În timp ce cei doi şoferi participă la cursa ilegală, pe bulevardul care are câte trei benzi pe sens circulă şi alte autovehicule.

”Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Rutier s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări, in rem, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de «împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice», faptă prevăzută şi pedepsită de art. 339, alin. (2) din Codul Penal, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, după publicarea imaginilor pe reţeaua de socializare.