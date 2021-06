Procurorii anticoruptie vizeaza un schimb de terenuri intre Primaria Iasi si o firma apropiata de liberalii ieseni. Primarul Chirica sustine ca nu are "nicio emotie". In anul 2019, el a pledat in favoarea schimbului.

Primaria Iasi este din nou sub lupa procurorilor anticoruptie. DNA a efectuat ieri perchezitii in unele birouri ale institutiei intr-un dosar ce vizeaza modul in care a fost pus in opera un schimb de terenuri. Primaria Iasi a luat 1.281 mp langa Cimitirul "Eternitatea" si a cedat 3.370 mp in Cicoarei (zona Spitalului Arcadia).

Primul teren este lasat de izbeliste, iar pe celalalt este in avizare un proiect imobiliar de amploare.

Dupa mai multe runde de audieri desfasurate in ultimul an, procurorii DNA au trecut in etapa urmatoare: ieri au facut 11 perchezitii (la Primarie, la domiciliul unor persoane fizice si la sedii de firme) si este de asteptat ca, in perioada urmatoare, sa fie anuntata si lista persoanelor care vor fi puse sub invinuire, relateaza Ziarul de Iasi

"Eu, personal, nu am nicio emotie", a comentat ieri primarul Mihai Chirica cu privire la ancheta DNA.

Demersurile pentru realizarea schimbului de terenuri au inceput in toamna anului 2018, dupa ce firmei de dezvoltare imobiliara GR Imobiliar Grup SRL i-a fost respins un proiect urbanistic pe terenul din str. Ciric. Anterior, in 2017, firma platise pe teren 100.000 euro.

Doi ani mai tarziu, cand propunerea de schimb a ajuns prima data in dezbaterea plenului CL (iulie 2019), acelasi teren era evaluat la nu mai putin de 220.000 euro, conform unui raport comandat de catre Primarie.

Pretul s-a dublat (in acte) cu toate ca terenul nu se preta pentru o investitie imobiliara in contextul in care se afla in imediata apropiere a Cimitirului "Eternitatea".

In sedintele din lunile iulie si august 2019, schimbul de terenuri a fost respins de plen intrucat nu a intrunit numarul necesar de voturi, in conditiile votului de abtinere dat de liberali.

Insa, in septembrie 2019, grupul consilierilor PNL s-a scindat, iar patru dintre acestia (Eduard Boz, Ciprian Bostan, Tudor Dornean si Alexandru Cotofan) au votat in favoarea proiectului, in timp ce alti trei consilieri si-au mentinut votul de abtinere.

Toti cei patru consilieri au fost audiati, alaturi de alti sase fosti sau actuali alesi locali, in doua randuri anul trecut: in luna iulie si, respectiv, decembrie. La ultima infatisare in fata procurorilor, consilierilor li s-au retinut si telefoanele pentru o perchezitie informatica.

Decizia din septembrie 2019 a unor consilieri liberali de a vota proiectul schimbului de terenuri a fost una cel putin ciudata: la acea vreme, PNL se afla in opozitie si respingea majoritatea proiectelor urbanistice invocand lipsa de reglementari clare si haosul din urbanism.

Schimbarea brusca de viziune a creat suspiciuni in randul procurorilor ca intentia a fost de a favoriza firma de dezvoltare imobiliara. Trei din patru consilieri PNL au fost contactati ieri de "Ziarul de Iasi" (Cotofan nu a raspuns) si toti, la unison, au sustinut ca domiciliile lor nu au facut obiectul perchezitiilor DNA, iar ultima audiere a lor a fost cea de acum circa sase luni. In plus, acestia au precizat ca au calitatea de martori in dosar.

Cum a pledat Mihai Chirica in favoarea schimbului de terenuri

In sedinta CL din august 2019, primarul Mihai Chirica a tinut o pledoarie in plen in favoarea aprobarii proiectului de schimb.

"Sigur, noi am propus proiectul in dezbaterea consiliul local. (...) Este o suprafata de teren care patrunde foarte mult in interiorul cimitirului. Sigur, din punct de vedere al regimului economic al acestui teren, el este >, asa cum il detine proprietarul. Dar, din punct de vedere al interesului municipalitatii, dorinta noastra este de a ne indeparta locuintele, si mai ales locuintele colective, si a ne reintregi un perimetru al cimitirului Eternitate (...) Problema inmormantarilor este o problema din ce in ce mai grea pentru municipalitatea Iasi. Nu ascund faptul ca nu peste multa vreme vom ajunge in situatia in care toate cimitirele sunt pline", a spus Mihai Chirica, in sedinta din 29 august 2019.

El a continuat afirmand ca alaturi de cei 1.281 mp mai sunt si alte terenuri din apropiere care pot fi utilizate astfel incat cimitirul sa fie extins cu inca aproape un hectar. Dar, de doi ani, Primaria nu a facut demersuri in sensul acesta.

"Am putea acolo sa generam o parcela de aproape un hectar. |sta a fost motivul pentru care noua ni s-a parut mai oportun sa scoatem locul, si mai era o chestiune si de natura etica, ca proprietarul va pleca de acolo, dar viitorul cumparator, cand va deschide geamul, prima imagine a diminetii va fi ori o inmormantare, ori o cruce", mai spunea Mihai Chirica.

La acea sedinta, proiectul a fost respins. Afirmatiile edilului de la vremea respectiva au venit in contextul in care firma GR Imobiliar solicitase, in 2018, aprobarea unei documentatii urbanistice pentru construirea unui bloc cu 3 sau 4 etaje.

Cum este valorificat terenul din Cicoarei

Daca terenul din str. Ciric a ramas de izbeliste, cel din Cicoarei, din apropierea Spitalului Arcadia, va fi valorificat cu un proiect imobiliar. Imediat dupa schimbul de terenuri, in februarie 2020, firma GR Imobiliar a intocmit un plan urbanistic zonal pentru construirea unui imobil de locuinte cu 12 etaje.

Avand in vedere aria desfasurata construita (circa 13.500 mp, in medie 15% fiind spatii comune), firma ar putea amenaja un numar minim de 230 de apartamente cu o suprafata medie de 50 mp.

Pentru proiect a fost obtinut un certificat de urbanism, iar PUZ-ul este in faza de consultare publica. Deocamdata, planul urbanistic nu a ajuns pe masa consilierilor locali pentru a putea fi aprobat. GR Imobiliar ii are asociati pe oamenii de afaceri Gheorghe Dochitanu, Robert Melinte si Bogdan Nita.

Primii doi sunt apropiati de lideri ai PNL Iasi, iar ultimul este fiul lui Dan Nita, unul dintre liderii influenti ai PNL Iasi. Nita a intrat in firma imediat dupa perfectarea schimbului de terenuri. Cei trei asociati nu au putut fi contactati in cursul zilei de ieri.