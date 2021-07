Sedinta a coalitiei pentru desfiintarea Sectiei Speciale. Anca Dragu: Nu avem niciun fel de garantii atunci cand vine vorba despre magistrati

Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca se va discuta in sedinta coalitiei de miercuri, 7 iulie, despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si, cel mai probabil, se va convoca o sesiune extraordinara pentru desfiintarea acesteia.

"Cred ca in acest moment, cu opinia Comisiei de la Venetia, nu avem niciun fel de garantii atunci cand vine vorba despre magistrati", a afirmat Anca Dragu, referindu-se la amendamentele care propun alte garantii pentru magistratii urmariti penal.

"Cu siguranta vom discuta in sedinta coalitiei de maine despre SIIJ, legea este la Senat, la Comisia juridica si ar trebui sa avem probabil o sesiune extraordinara in care sa transam acest subiect. Cred ca in acest moment, cu opinia Comisiei de la Venetia, nu avem niciun fel de garantii atunci cand vine vorba despre magistrati", a declarat, marti seara, la A7 TV, Anca Dragu.

Intrebata despre faptul ca Ludovic Orban a fost deranjat ca ministrul Stelian Ion a cerut opinia Comisiei de la Venetia fara a consulta coalitia, Anca Dragu a afirmat: "Ministrul Justitiei poate sa consulte Comisia de la Venetia. Cred ca ministrul Stelian Ion este responsabil cand vine vorba despre reformele din justitie, mai ales ca acestea se leaga foarte mult de Raportul MCV. Avem nevoie de un raport MCV faborabil, pozitiv si, ca atare, este o responsabilitate pe care ministrul o are".

Comisia de la Venetia a salutat, luni, intentia autoritatilor romane de a reforma sistemul judiciar, care include ca pas esential desfiintarea Sectiei, si le incurajeaza sa continue reforma ampla.

Desi Comisia a criticat infiintarea Sectiei in doua puncte de vedere adoptate in 2018 si 2019, cel transmis luni subliniaza ca, dupa trei ani de analizare a cazurilor, desfiintare acesteia nu ar trebui facuta cu usurinta. Astfel, a facut recomandari specifice: Articolul 4 din amendamentele Camerei Deputatilor ar trebui inlaturat, avand in vedere ca introduce un nou tip de imunitate pentru judecatori si procurori in cadrul unui domeniu extrem de sensibil - urmarirea penala - care merge mult dincolo de imunitatea functionala; Articolul 6 din amendamentele Camerei nu ar trebui sa fie urmat. Articolul prevede o noua competenta pentru Consiliul Superior al Magistraturii prin acordarea sectiei relevante din acesta competenta exclusiva de a decide actiunile in chestiuni penale impotriva judecatorilor si procurorilor.

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, care ocupa si functia de presedinte al PNL, a declarat, in 22 iunie, ca nu Guvernul, ci ministrul Justitiei, Stelian Ion, a decis sa sesizeze Comisia de la Venetia in privinta desfiintarii SIIJ, astfel ca s-a asteptat pronuntarea acestei Comisii.

Dupa decizia acesteia, preciza atunci Orban, in doua saptamani, se va convoca sesiune extraordinara pentru a se vota desfiintarea SIIJ.