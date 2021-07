Amenintari cu arma pe drumul catre Bran. Un barbat a scos pe geamul masinii un pistol si l-a indreptat catre un participant la trafic

Politistii din Brasov au retinut un barbat vineri, 2 iulie, dupa ce acesta a scos pe geam un obiect ce parea o arma pe care a indreptat-o catre un alt participant la trafic de pe drumul catre Bran.

"La data de 02 iulie 2021, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe tronsonul de drum cuprins intre municipiul Brasov si Statiunea Bran din judetul Brasov ar fi avut loc o sicanare in trafic intre doua autovehicule, iar unul dintre cei doi conducatori auto ar fi scos pe geamul autovehiculului, un obiect, ce ar fi prezentat caracteristicile unei arme. In urma sesizarii au fost instituite filtre rutiere formate din politisti din cadrul Politiei Statiunii Rasnov, Politiei Statiunii Bran si Politiei Orasului Zarnesti, in vederea depistarii si identificarii persoanei in cauza", a transmis, vineri seara, IPJ Brasov.

Sursa citata a precizat ca politistii au depistat si identificat persoana in cauza ca fiind un barbat, in varsta de 42 ani din orasul Zarnesti, judetul Brasov, iar asupra acestuia a fost gasita o replica de arma de tip airsoft.

"Persoanele implicate sunt in custodia politistilor in vederea audierii, stabilirii si clarificarii starii de fapt si dispunerea masurilor legale", au mai precizat polisistii.