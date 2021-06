Amenda de 10.000 de lei pentru Mega Image, dupa aparitia pozelor cu sobolani printre produsele alimentare

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a amendat cu 10.000 de lei un supermarket din Sectorul 1, dupa ce au aparut imagini cu sobolani printre produsele alimentare.

In urma cu doua zile, in spatiul public au circulat imagini cu sobolani printre produsele alimentare dintr-un magazin al lantului Mega Image. De altfel, retailerul a publicat scuze pentru situatia creata pe retelele de socializare.

"Situatia a fost semnalata recent in Sectorul 1 al Capitalei, unde au fost surprinse imagini cu sobolani printre produsele alimentare ale unui supermarket. Existand un risc major pentru sanatatea populatiei, conducerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) s-a autosesizat si a dispus de urgenta un control la punctul de lucru al operatorului economic", se arata in comunicatul ANSVSA.

In urma verificarilor, inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bucuresti au hotarat amendarea operatorului economic cu suma de 10.000 de lei. Magazinul si-a suspendat temporar activitatea si are obligatia sa efectueze temeinic operatiunile de dezinfectie, deratizare si dezinsectie (DDD) si sa asigure igienizarea tuturor spatiilor de receptie, depozitare, expunere si comercializare a produselor alimentare.

Activitatea magazinului va fi reluata numai dupa ce reprezentantii unitatii vor prezenta inspectorilor DSVSA dovada realizarii tuturor acestor actiuni obligatorii, mai spun reprezentantii ANSVSA, care au precizat ca fac controale in toate magazinele.

La randul sau, Mega Image a precizat, in urma cu doua zile, ca personalul intervine frecvent in magazine cu solutii de deratizare la un interval mult mai des decat prevederile legale, in conditiile in care, in anumite zone, sunt foarte multe surse externe pe care nu le poate controla.

"Ne dorim sa acordam scuze tuturor clientilor nostri in urma incidentului neplacut petrecut in magazinul nostru din Ion Mincu si sa asiguram pe aceasta cale ca intervenim frecvent in magazinele noastre cu solutii de deratizare la un interval mult mai des decat prevederile legale, mai ales ca in anumite zone sunt foarte multe surse externe pe care nu le putem controla. In magazinul mentionat, care se afla la parterul unei cladiri vechi, ultima deratizare a avut loc in cursul zilei de ieri (marti, n.r.). Pentru ca ne dorim sa luam masuri suplimentare, am inchis astazi (miercuri, n.r.) magazinul si vom actiona cu un tratament de eradicare mai puternic. De asemenea, spatiul din magazin este si va fi in continuare igienizat dupa fiecare tratament pentru a asigura toate conditiile de siguranta alimentara", potrivit paginii de Facebook a companiei.