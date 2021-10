Cum a obținut în instanță o femeie de 62 de ani amânarea pensionării

O femeie din Iași, în vârstă de 62 de ani, obținut definitiv în instanță reintegrarea în funcția din care fusese obligată să se pensioneze, cu posibilitatea de a activa până la 65 de ani, la fel ca bărbații.

Curtea de Apel Iași a respins recursul Agenției Naționale de Zootehnie, care o pensionase forțat pe funcționară. Aceasta s-a adresat apoi instanței, câștigând atât pe fond, cât și acum în recurs, scrie publicația Clujust.ro.

Soluția Curții de Ape Iași pe scurt: ”Respinge recursul formulat de recurenta Agentia Nationala pentru Zootehnie Prof. Dr. G.K. Constantinescu, impotriva sentintei nr. 300/08.04.2021 a Tribunalului Iasi, sentinta pe care o mentine. Definitivă.

Pronuntata azi, 13.10.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei in conditiile art. 402 Cod procedura civila.”





Nu este admisibil să i se refuze acesteia păstrarea locului de muncă





În sentința Tribunalului Iași, menținută de Curte, se arată următoarele:

”Raportat si la prevederile art.9 al. l lit. b din Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, care interzic discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu, angajatorul nu poate fi autorizat să pună capăt in mod unilateral raportului de serviciu in mod automat la împlinirea vârstei standard de pensionare în condițiile unei situații discriminatorii, cum este cea in care se regăsește reclamanta, nefiind admisibil sa i se refuze acesteia păstrarea locului de munca pentru cauze legate de faptul ca este femeie, iar in considerarea acestui fapt vârsta de pensionare este mai redusa fata de situația unui alt angajat, bărbat.

Pensionarea femeii la o vârstă diferită de bărbat trebuie să fie rezultatul voinței exclusive a femeii, aceasta fiind singura în măsura sa evalueze daca pensionarea la o vârstă mai redusa decât a bărbatului constituie, în cazul sau, o măsură afirmativă sau, dimpotrivă, o discriminare directă.

Pentru considerentele expuse, reținând ca decizia constatării încetării raportului de serviciu a fost emisa in contextul in care exista o diferență de tratament față de reclamantă în raport cu angajații bărbați la încetarea raportului de serviciu, diferență ce constituie o discriminare directă pe criterii de sex, instanța, in conformitate cu principiul supremației dreptului Uniunii Europene în raport cu legislațiile naționale ale statelor membre si jurisprudența comunitară citată, constata ca actul administrativ contestat in prezenta cauza este nelegal, motiv pentru care va admite acțiunea, va anula Decizia nr. 687/23.05.2018 emisa de parata si va dispune reintegrarea reclamantei în funcția publică deținută anterior emiterii deciziei, în vederea continuării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 63 ani (astfel cum a solicitat reclamanta prin cererea înregistrată la pârâtă anterior emiterii deciziei contestate).”