Raul Putna a ajuns la niveluri istorice. Cum au intervenit autoritatile

Reprezentantii Apele Romane au anuntat joi seara, 24 iunie, ca s-au montat 1.700 de metri liniari de diguri mobile, pentru a proteja satul Vadu Rosca, dupa ce raul Putna a atins niveluri istorice, inundatiile fiind mult diminuate. De asemenea, s-a stocat un volum de 15 milioane de metri cubi de apa in acumularile Movileni si Calimanesti.

"Colegii de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea din cadrul Apele Romane Siret, cu ajutorul colegilor de la Apele Romane Dobrogea-Litoral si al celor de la Apele Romane Buzau-Ialomita au montat peste 1700 metri liniari de diguri mobile pentru a proteja satul Vadu Rosca. In acest fel, riscul inundatiilor a fost redus semnificativ", a transmis, joi seara, Apele Romane.

Sursa citata a precizat ca raul Putna a atins, in data de 20 iunie, la miezul noptii, nivelul maxim istoric de 624 de cm, situandu-se cu 24 de cm peste cota de pericol si fiind cu 3 cm mai mult decat in anul 2005.

"In colaborare cu S.C. Hidroelectrica S.A., Apele Romane au luat masuri de atenuare a viiturilor si au stocat un volum de 15 milioane de mc de apa in acumularile Movileni si Calimanesti. Debitele evacuate in aval de acumularea Movileni, pe raul Siret, au fost de circa 1500-1600 mc/s, fata de 4100 mc/s, cat a fost in anul 2005, fapt ce a permis "descarcarea" mai rapida a debitelor pe raul Putna",au mai precizat specialistii.

Acestia au mentionat ca volumele de apa revarsate din raul Putna, in aval de sectiunea Mircesti, au afectat localitatea Biliesti, ulterior fiind preluate, prin canalul de desecare al ANIF, catre statia de pompare de la confluenta Putnei cu raul Siret.

"Volumul apelor fiind mai mare decat capacitate de transport a canalelor de desecare, echipele noastre au intervenit operativ prin montarea panourilor. Totodata, au fost suplimentate capacitatile de pompare ale ANIF cu motopompe de la IGSU si ANAR. Prin actiuni mecanizate, canalele de desecare au fost desfundate, fiind asigurat scurgerea apelor catre raul Putna", a mai transmis Apele Romane.