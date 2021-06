Facebook lanseaza in Romania un sistem de alerta pentru a ajuta la localizarea copiilor disparuti

Facebook lanseaza in Romania, in parteneriat cu Politia, un sistem de alertare in cazul disparitiei unui copil. Prin intermediul aplicatiei, sunt "identificate" dupa locatie persoane aflate in zonele in care copilul a fost vazut ultima oara, iar acestea primesc o "alerta AMBER".

Ads

Astfel, daca un copil dispare, Facebook va distribui o alerta AMBER persoanelor din zonele in care acesta a fost vazut ultima data. Alertele vor include informatii detaliate si o fotografie a copilului. Oamenii vor putea sa acceseze alerta si ulterior, pentru detalii pe care le-au pierdut din vedere la momentul respectiv si sa o distribuie catre prieteni.

"Suntem mandri sa colaboram cu Politia Romana pentru a aduce AMBER Alert la dispozitia comunitatii romanesti, pentru a ajuta copiii si familiile acestora. Atunci cand un copil este dat disparut, cel mai important lucru pe care il putem face este sa transmitem informatii publicului cat mai repede posibil. Prin intermediul alertelor AMBER de pe Facebook, care ofera informatiile corecte persoanelor potrivite, intr-un timp scurt, speram sa reunim copiii disparuti cu familiile lor", a anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa, Emily Vacher, directorul Trust Safety la Facebook, spune ca mentinerea comunitatii in siguranta inseamna totul pentru echipa Facebook.

"In cazul unui copil rapit, orice informatie despre el, care ajunge la noi, poate insemna o sansa mai mare de a-l gasi in viata, sanatos. Distribuirea mesajului prin platforma de socializare Facebook ne va ajuta, in mod categoric, in distribuirea semnalmentelor copilului si a detaliilor cazului. Vor creste, asadar, sansele ca oamenii de buna-credinta, care pot sa ne ajute, sa afle de caz si sa sprijine cu informatii ancheta. Multumesc, pe aceasta cale, reprezentantilor Facebook, pentru sprijin si implicare" a declarat comisar-sef de politie Emil Gantoi, ofiter specialist in cadrul Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale - Politia Romana.

Sansele de a gasi un copil disparut cresc atunci cand sunt implicati cat mai multi oameni in misiunile de cautare - mai ales in primele 24 de ore. Scopul nostru este sa ajutam la diseminarea acestor alerte catre persoanele care se afla in zona de cautare a copilului disparut si a le incuraja sa raspandeasca mesajul impartasind cu prietenii lor anuntul oficial despre disparitie.

Ads

In octombrie 2016, a fost emisa o alerta AMBER pentru o fetita de 4 ani, ce a fost rapita in Florida, SUA. Kaytlin Brown, tehnician in anestezie la Spitalul Baptist East din Memphis, se afla in pauza de pranz cand a recunoscut copilul disparut dupa ce a vazut o alerta AMBER pe Facebook. Reactia rapida a acesteia a dus la salvarea fetitei. Acest mod de transmitere a informatiei ne-a inspirat sa dezvoltam un sistem care sa ajute la gasirea copiilor disparuti.