UPDATE Alerta: Trei copii mici care au plecat de acasa joi si nu s-au mai intors sunt cautati in tot judetul Constanta. S-ar fi urcat intr-un autobuz spre Eforie

UPDATE: Cei trei copii ar fi fost vazuti cu putin timp in urma in zona garii din Constanta.



Stirea initiala: Autoritatile din judetul Constanta au fost alertate, vineri, cu privire la disparitia a trei baieti, de 7 si 8 ani, din Techirghiol. Copiii au plecat inca de joi dimineata de acasa si de atunci nu au mai fost vazuti. Au fost declansate cautarile, iar din primele informatii se pare ca copiii au urcat intr-un autobuz cu destinatia Eforie.



"Astazi, in jurul orei 09.40, politistii orasului Techirghiol au fost sesizati cu privire la disparitia a trei minori, Iusein Ghiuney, Ali Gelil, ambii de 7 ani si Ismail Sain, in varsta de 8 ani, toti din orasul Techirghiol. La data de 17 iunie, in jurul orei 11.00, cei trei minori au plecat, in mod voluntar, de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent", a transmis, vineri, IPJ Constanta.

Sursa citata a precizat ca au fost demarate cautarile, iar pana in prezent s-a aflat ca baietii ar fi urcat intr-un autobuz cu destinatia Eforie.



"La data disparitiei, unul dintre minori purta haine de culoare inchisa, cel de-al doilea pantaloni negri si o bluza alba, iar al treilea minor purta pantaloni de culoare deschisa si bluza neagra cu maneci albe. Cetatenii care pot furniza orice informatii in legatura cu minorii disparuti, sunt rugati sa contacteze Politia orasului Techirghiol sau Dispeceratul I.P.J. Constanta, tel. 0241.611.364", a mai transmis Politia Constanta.