AUR reclama nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru

AUR acuza nereguli in organizarea alegerilor locale partiale la Bragadiru, afirmand ca deja sunt reclamate primele tentative de fraudare a votului in sectiile de votare.



"Pregatirile pentru alegerile locale partiale sunt pe ultima suta de metri la Bragadiru. Tensiunea pluteste in aer, in contextul in care lupta pentru functia de primar este stransa si se da intre reprezentantii sistemului - Gabriel Lupulescu (PNL), Teodora Desaga (USR-PMP) - si reprezentantul singurului partid de opozitie, anti-sistem, Costin Ionita (AUR). Deja sunt reclamate primele tentative de fraudare a votului in sectiile de votare", anunta formatiunea intr-un comunicat.

Ads

Membri ai AUR din sectiile de votare au observat inadvertente in listele de alegatori si faptul ca in unii membri se afla in relatie de rudenie - sot si sotie, surori.

De asemenea, de-abia dupa un apel la 112 al unui membru AUR din sectia de vot, presedintele sectiei a cerut sa fie indepartate afisele electorale ale candidatului PNL.

Cetatenii din Bragadiru sunt chemati din nou la urne, dupa ce fostul primar din partea PNL Vasile Cimpoeru a primit o pedeapsa de patru ani si patru luni intr-un dosar privind eliberarea unor certificate de urbanism.