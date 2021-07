Ce alcoolemie avea George Mihaita cand a provocat accidentul din Bucuresti. Actorul de 72 de ani a fost filmat de martori VIDEO

Actorul George Mihaita, in varsta de 72 de ani, a scapat masina de sub control si a provocat un accident de circulatie in seara zilei de miercuri, 30 iunie, pe bulevardul Basarabia din Bucuresti.

Autoturismul condus de cunoscutul actor a lovit un alt autovehicul si o statie de autobuz.

"In jurul orei 21:20, conducatorul unui autovehicul in varsta de 72 de ani care se deplasa pe Bd. Basarabia, cand a ajuns in dreptul imobilului cu nr. 86 a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autovehicul stationat, lovind totodata si refugiul STB.

In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat, in acest context fiind condus la INML, pentru recoltarea de probe biologice.

In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice", a transmis Brigada Rutiera.

Martorii au filmat momentul in care George Mihaita a iesit din masina, in asteptarea Politiei.

Ulterior, a fost urcat in autospeciala Politiei si transportat la sectie pentru declaratii si la IML pentru recoltarea de probe biologice.