Agresorul cu BMW, care a atacat un sofer de Dacia cu crosa de golf, a fost eliberat din arest. Ce motivatie a prezentat Politia

Un barbat identificat dupa imaginile realizate de martori, in urma unei agresiuni extrem de grave pe care a initiat-o pe o strada din Bucuresti, a fost retinut in seara zilei de marti, 22 iunie, si eliberat dupa mai putin de 24 de ore petrecute in arest.

Barbatul care a atacat cu o crosa de golf un alt sofer in trafic a fost lasat miercuri, 23 iunie, in libertate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, el fiind cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.

Initial, barbatul a fost retinut marti seara de catre politisti pentru 24 de ore, insa procurorii au decis miercuri ca el sa fie plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.

In seara zilei de marti, 22 iunie, un barbat care conducea un BMW a blocat un autoturism marca Logan in apropierea unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei, dupa care, folosind o crosa de golf, a spart geamul de la portiera stanga - fata a masinii Logan si l-a lovit pe celalalt sofer de mai multe ori.

In conflict a fost implicata si o femeie, care s-a dat jos din BMW, a lovit cu piciorul si a spart farul Loganului, dupa care s-a intors la masina din care coborase si a luat o maceta.

Procurorii isi motiveaza decizia de a-l lasa in libertate pe agresor, sustinand ca, pentru infractiunile de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, se poate dispune doar controlul judiciar.

"La data de 20.06.2021, in jurul orei 21,00, in timp ce se afla in Bucuresti, pe Soseaua Colentina, in dreptul benzinariei Mol din proximitatea intersectiei cu Sos. Fundeni, sector 2, pe fondul unui conflict spontan, a lovit persoana vatamata in mana stanga cu un obiect contondent, respectiv o crosa de golf, provocandu-i acestuia suferinte fizice, a distrus autoturismul persoanei vatamate marca Dacia Logan, caruia i-a avariat caroseria si i-a spart geamul de la portiera stanga - fata, din dreptul soferului, si a tulburat ordinea si linistea publica. De asemenea, inculpatul a blocat cu autoturismul pe care il conducea, marca BMW, banda a doua de circulatie, sens de mers catre orasul Voluntari, judetul Ilfov, pentru a opri autoturismul Dacia Logan condus de persoana vatamata, ocazie cu care a ingreunat si impiedicat circulatia pe banda a doua a drumului public, aducand atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. Facem precizarea ca, raportat la limitele de pedeapsa ale infractiunilor retinute in sarcina inculpatului, singurele masuri preventive ce pot fi luate in cauza sunt retinerea, si, respectiv, controlul judiciar", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2.