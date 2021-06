Sindicalistii din Politie au comentat cu ironie situatia in care agresorul cu BMW a fost lasat in libertate dupa ce procurorul de caz a renuntat sa ceara arestul preventiv. Politistii subliniaza pedeapsa lipsita de severitate sustinand ca acum atacatorul e liber sa se bucure de "o cafea in Herastrau" intre doua vizite la politie.

"Agresorul din trafic a fost eliberat.

Procurorii nu au mai mers pe propunerea de arestare preventiva a barbatului care si-a facut singur legea prin traficul din Bucuresti, ci au optat pentru aplicarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

Asta inseamna ca intre o cafea si un brunch pe terasele din Herastrau, va trece 2 minute si pe la politie, o data la cateva zile, sa semneze "de prezenta".

Mai departe exprimati-va voi opinia, cei din societatea civila, daca aceasta masura este suficienta in raport cu agresivitatea si violenta cu care a actionat acest veritabil "bombardier" al zilelor noastre.

P. S. Partenera sa care a iesit cu maceta la atac este in continuare de negasit", se arata in postarea sindicatului Europol







Barbatul care a atacat cu o crosa de golf un alt sofer in trafic a fost lasat miercuri, 23 iunie, in libertate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, el fiind cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.

Ads

Initial, barbatul a fost retinut marti seara de catre politisti pentru 24 de ore, insa procurorii au decis miercuri ca el sa fie plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.

In seara zilei de marti, 22 iunie, un barbat care conducea un BMW a blocat un autoturism marca Logan in apropierea unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei, dupa care, folosind o crosa de golf, a spart geamul de la portiera stanga - fata a masinii Logan si l-a lovit pe celalalt sofer de mai multe ori.

In conflict a fost implicata si o femeie, care s-a dat jos din BMW, a lovit cu piciorul si a spart farul Loganului, dupa care s-a intors la masina din care coborase si a luat o maceta.



Procurorii isi motiveaza decizia de a-l lasa in libertate pe agresor, sustinand ca, pentru infractiunile de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, se poate dispune doar controlul judiciar.