Forţele Aeriene Române, misiune de urgență pentru evacuarea românilor din Afganistan. Forțele Speciale asigură protecția avioanelor

O aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat marți, 17 august, într-o misiune de urgență pentru evacuarea cetățenilor români din Afganistan.

La bordul aeronavei se află, pentru protecție, o echipă a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României.

De asemenea, un avion C-27 J Spartan este pregătit să decoleze pentru repatrierea cetățenilor români evacuați din Afganistan în alte locații cu aeronave ale NATO.

Misiunea se efectuează la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a deteriorării situației de securitate din Afganistan.

Ministerul Apărării Naționale este în permanentă legătură cu celelalte structuri cu responsabilitate în gestionarea acestei crize astfel încât evacuarea, protecția și transportul persoanelor să se desfășoare în condiții de siguranță.





Într-o declarație la Digi24, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a spus că s-au obținut autorizațiile de survol din partea a 12 state. Ministrul a făcut apel ca românii care nu și-au transmis coordonatele către ambasadă să o facă.

"Noi am lucrat încă de la începutul deteriorării situației de securitate, de la începutul săptămânii trecute, în cadrul celulei de criză interinstituționale pe care am convocat-o începând cu 13 august. Am lucrat foarte bine cu partenerii, am discutat cu SUA, cu Marea Britanie și alte state partenere care au operat zboruri spre Kabul și ca urmare a demersurilor, în capitale și pe alte canale diplomatice am reușit să facilităm evacuarea a 11 cetățeni români, apoi a 16 cetățeni români în cursul nopții de ieri. Rămân 27 cetățeni români care se află pe aeroport și în alte locații.

În cursul zilei de ieri președintele Klaus Iohannis a decis ca un zbor al Forțelor Aeriene Române să fie pregătit pentru a aduce din Kabul cetățeni români. Acest zbor e pregătit pentru a se deplasa în Afganistan. În cursul nopții am obținut autorizațiile de survol pentru 12 state, traseul e lung și complicat. Chiar acum am obținut și ultima autorizație de survol, așa că avionul poate să decoleze spre Afganistan. În aproximativ două ore avionul va putea să decoleze", a declarat Bogdan Aurescu.