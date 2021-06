Prefectura Bacau, despre concursul in care si-a pierdut viata Adrian Cernea: Avea toate avizele necesare, pilotii fiind informati despre avertizarile meteo

Concursul de off road in care si-a pierdut viata pilotul Adrian Cernea avea toate avizele necesare, pilotii fiind informati despre avertizarile meteo emise in ziua respectiva, anunta Prefectura judetului Bacau. In prezent, se deruleaza o ancheta pentru a se stabili imprejurarile exacte ale accidentului, aceasta fiind sprijinita de reprezentantii Prefecturii.

Conform unui comunicat de presa transmis, duminica, de Prefectura Bacau, referitor la accidentul in care pilotul de curse Adrian Cernea, fost campion national de off road, a decedat, in timpul unei competitii care se desfasura la Slanic Moldova, intre 17 si 20 iunie, "organizatorii au luat toate avizele de la institutiile in drept".

"In cele doua zile de concurs, organizatorii si participantii au avut sedinte tehnice. In cadrul acestora, li s-au adus la cunostinta si avertizarile si codurile de vreme rea si instabilitate atmosferica", a precizat Prefectura.

Sambata, cand s-a produs accidentul, in judetul Bacau era valabil un cod portocaliu de ploi.

"La acest moment, se deruleaza o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul, demers pe care il sprijinim intru totul", a transmis Prefectura Bacau.

Potrivit organizatorilor, echipajul format din Adrian Cernea si copilotul Alex Tache urma sa traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecusera fara probleme. Masina de concurs a fost luata de ape. Copilotul a fost salvat, insa Adrian Cernea a ramas blocat in masina luata de ape, conform Comisiei Nationale de Off Road. Trupul sau a fost gasit fara suflare, cateva sute de metri mai jos. Copilotul a fost transportat la spital.