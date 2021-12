Actrița Maia Morgenstern, mesaj de Ziua Națională: „Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate”

Actriţa Maia Morgenstern a transmis miercuri, 1 decembrie, un mesaj de Ziua Naţională, plin de emoție.



Ea afirmă că în România şi-a născut copiii şi şi-a înmormântat părinţii, a spus bancuri şi a plâns - de jale şi de neputinţă - poate să îşi exprime identitatea, poate fi cine este: evreică, româncă, actriţă, om. ”Dacă te iubesc?! Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate. La mulţi ani, România!”, scrie actriţa în finalul mesajului.

”Bună dimineaţa, România!

La mulţi ani, România!

Te iubesc? Dacă te iubesc, întrebi?

Ştiu şi eu?!?

Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română. Că m-a pus TATA să învăţ la perfecţie, să nu care cumva să fac vreo greşeală!

În fiecare zi, râd cu prietenii mei aici, în România. Să ştii că mai strivesc şi cate-o sudalmă apăsat, pe româneşte, aşa. În România am învăţat primele cântece şi poezii. Aici am ars prima plăcintă şi am făcut prima mămăliguţă. Cu cocoloaşe.

În România mi-am născut copiii şi mi-am petrecut părinţii. Am spus bancuri şi am plâns. De jale şi de neputinţă.

În România pot să îmi exprim identitatea, pot sa fiu cine sunt: evreica, româncă, actriţă,...om.

Dacă te iubesc?!

Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate

La mulţi ani, România!”, este mesajul actriţei Maia Morgenstern.