Nou accident cu trotineta electrica in Bucuresti. Un barbat a lovit un pieton apoi s-a oferit sa-i plateasca cumparaturile si a plecat VIDEO

Pericolul trotinetelor electrice devine real si pe strazile Capitalei. Un barbat care circula pe un astfel de mijloc nu a oprit la trecerea de pietoni si a lovit joi, 1 iulie, un alt barbat pe care l-a trantit la pamant.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar pe imagini se poate observa cum conducatorul trotinetei a intrat in plin in unul dintre pietoni si l-a daramat, iar acesta a cazut pe asfalt sub privirile socate ale altor trecatori.

Ads

"Doamne, esti nebun", ii spune sotia barbatului lovit conducatorului trotinetei.

Barbatul care a produs accidentul nu s-a interesat de statarea persoanei ranite, doar s-a oferit sa ii plateasca cumparaturile care s-au imprastiat pe jos si si-a vazut de drum.







Un incident similar s-a petrecut in urma cu putin timp tot in Bucuresti, in zona Tineretului. O tanara a fost lovita de o astfel de trotineta, iar in urma ranilor suferite la cap a necesitat ingrijiri medicale si a fost dusa la spital.

Barbatul care a accidentat-o este cercetat pentru vatamare corporala din culpa.